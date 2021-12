Mass Effect, la serie TV si farà? Henry Cavill è interessato (e si candida)

Poche settimane fa è arrivata un’indiscrezione molto importante che ha entusiasmato i fan di Mass Effect: il leggendario franchise di BioWare potrebbe presto diventare una serie TV prodotta da Amazon.

I fan si sono fin da subito sbizzarriti nel cercare dunque un possibile interprete che potesse incarnare alla perfezione il Comandante Shepard, protagonista della prima leggendaria trilogia di Mass Effect.

Il report sottolineava come ancora non fosse arrivata la stretta definitiva, ma che Amazon ed Electronic Arts sarebbero ormai agli ultimi dettagli: c’è un forte interesse da parte di entrambe le parti a rendere realtà la serie.

Tra i candidati più forti per il ruolo principale c’è Henry Cavill, l’attore attualmente impegnato nella serie TV di The Witcher che già in passato aveva lasciato indizi su un suo possibile coinvolgimento.

In un’intervista rilasciata a GamesRadar+, l’interprete di Geralt ha ribadito di essere un grande fan del franchise di BioWare e di essere fortemente interessato ad un suo possibile coinvolgimento nella serie TV.

Henry Cavill ha però ammesso che c’è una condizione fondamentale da rispettare, per riuscire a convincerlo della buona riuscita del progetto:

«Dipenderà tutto dal modo in cui sarà realizzata. Gli adattamenti possono essere pesanti o leggeri. Quando un prodotto mi piace, preferisco che il suo adattamento cambi il meno possibile rispetto alla fonte originale. Credo che [la serie] abbia trovato una casa, giusto? Se la trova, vorrei tanto avviare una conversazione».

L’attore ha infatti confermato di essere un grandissimo fan della trilogia di Mass Effect, sottolineando che a suo parere una trasformazione in una serie TV o in un franchise cinematografico sarebbe «magnifica», a patto che vengano rispettati i canoni dei videogiochi originali.

Essendo un appassionato dei videogiochi di BioWare, pur avendo ammesso di non essere riuscito a trovare il tempo di finire Andromeda, Cavill ci terrebbe molto a essere coinvolto nel progetto: non resta che scoprire se la produzione lo riterrà il profilo ideale per trascinare la serie al successo.

In ogni caso, sottolineando di avere le stesse identiche richieste per la serie TV di The Witcher, Henry Cavill ha confermato di tenere molto a una fedele trasposizione da un formato originale al medium televisivo.

Tuttavia, c’è chi è convinto che realizzare una serie TV di Mass Effect sia una pessima idea: un ex BioWare ha criticato fortemente l’iniziativa con motivazioni ben argomentate.