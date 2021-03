Red Dead Redemption 2, un bug rende Arthur invisibile

Nonostante sia stato rilasciato più di due anni fa, Red Dead Redemption 2 ha ancora molto da offrire, specie per la mole di segreti ed Easter Egg nascosti nel gioco targato Rockstar Games.

Ciò non toglie che, al netto del suo essere una produzione di altissimo livello, l’avventura di Arthur Morgan ha al suo interno vari bug e glitch, spesso in grado di cambiare radicalmente la visione del gioco.

RDR2 Open World

Un utente di Reddit di nome kishoresshenoy (via GR) ha visto suo malgrado trasformare il protagonista in una sorta di “uomo invisibile”. Le uniche caratteristiche “umane” di Arthur sono infatti i capelli e la bocca, mentre tutto il resto appare come una semplice ombra nera e oscura, con indosso i vestiti e la bandoliera di Arthur.

La clip, visionabile poco più in basso, è piuttosto inquietante.

È strano che glitch come questo possano ancora verificarsi in un gioco uscito da così tanto tempo (e che ha già ricevuto un numero piuttosto corposo di patch). Chissà che non serva a Rockstar per limare ulteriormente anche il comparto multigiocatore del titolo, ossia Red Dead Online.

Non è la prima volta che su Reddit i giocatori fanno una nuova scoperta in Red Dead Redemption 2: pochi giorni fa vi abbiamo segnalato quella relativa al comportamento di un’intelligenza artificiale, vista vagare in cerca di compagni morti dopo il massacro compiuto dal giocatore.

Il titolo Rockstar non è solo stranezze e bizzarrie: ricordiamo infatti che l’avventura western di Arthur è diventata di recente l’oggetto di un vero e proprio corso presso un’università statunitense (roba che non capita a tutti i giochi sul mercato, insomma).

Red Dead Redemption 2 è disponibile da ora su PC, PS4, Stadia, e Xbox One. Il gioco è anche retrocompatibile con PS5.