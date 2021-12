Red Dead Redemption 2 live-action con Henry Cavill? Perché no

Dal tappeto rosso per la presentazione di The Witcher Stagione 2, Henry Cavill ha discusso di un altro adattamento a cui potrebbe essere realmente interessato: Red Dead Redemption 2.

Del resto, la saga open world di Rockstar Games (incluso il primo capitolo) è certamente una delle più amate di sempre, quindi un’eventuale versione live-action sarebbe sicuramente ben accetta.

Vero anche che solo pochi giorni fa, Cavill si è anche candidato a essere coinvolto nel progetto dedicato alla serie TV di Mass Effect, ancora non ufficiale ma molto vicina dall’essere confermata.

Questo a fronte dell’ottimo impatto ottenuto dalla seconda stagione di The Witcher, recensita pochi giorni fa su queste stesse pagine.

Parlando con Game Reactor, all’interprete di Geralt of Rivia è stato chiesto quale videogioco gli piacerebbe vedere trasformato in un film o una serie Netflix, con lui come protagonista.

Dopo averci pensato per qualche secondo, Cavill ha risposto di aver recentemente iniziato a giocare a Red Dead Redemption 2, e che sarebbe assolutamente eccitato all’idea di adattare il titolo di Rockstar Games.

L’attore ha scelto con cura le sue parole (non confermando quindi alcun progetti attualmente in lavorazione), ma sembra che a molti altri fan di RDR2 non dispiacerebbe vedere realizzato un progetto del genere.

Uhm, questa è davvero una bella domanda. […] Ho iniziato a giocare a Red Dead Redemption 2, nonostante sappia di essere un po’ in ritardo rispetto agli altri, ma ho iniziato a giocarci e mi sta piacendo molto. Quindi, qualcosa del genere penso che sarebbe divertente da trasformare in un live-action.

