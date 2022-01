Sì, in Red Dead Redemption 2 gli NPC sono brave persone

Red Dead Redemption 2 è uno dei giochi Rockstar più apprezzati di tutti i tempi, tanto che a molti anni dall’uscita i giocatori continuano a scovare chicche niente male, spesso anche legate al gameplay del titolo.

In maniera sensibilmente maggiore rispetto al primo e indimenticabile Red Dead Redemption, il sequel dell’open world a tinte western tira fuori dal cilindro nuove perle, giorno dopo giorno.

Basti pensare a un dettaglio in particolare legato alle esplosioni, in grado di rendere RDR2 tecnicamente ancora all’avanguardia, non sfigurando neppure coi capisaldi della next-gen.

Questo anche perché l’avventura di Arthur Morgan è ancora così bella da vedere, che a nessuno spiace cavalcare nuovamente le lande selvagge.

Ora, come riportato su Reddit, un giocatore si è accorto di un dettaglio realmente sorprendente relativo a un personaggio non giocante del mondo di Red Dead Redemption 2.

Come saprete fin troppo bene, spesso il gioco ci costringerà a lunghe traversare per arrivare da un punto all’altro della mappa per portare a termine una determinata missione.

Capita però di non avere un cavallo a portata di mano, cosa questa che obbliga a farsi infinite (e tediose) passeggiate attraverso gli scenari di gioco.

A quanto pare, però, c’è un modo particolarmente curioso per accelerare il processo, ed è quello di chiedere un passaggio ai vari NPC che transitano nella zona: nel video sottostante notiamo infatti di come un villico su una carrozza decide di scortare gentilmente il personaggio principale a destinazione.

Si tratta di un dettaglio tanto semplice quanto significativo, visto che la clip sottolinea che il mondo di Red Dead Redemption non è popolato solo da banditi e gente poco raccomandabile, ma anche da persone altruiste e dotate di spirito di collaborazione.

