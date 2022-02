San Valentino 2022 Amazon: Le migliori idee regalo per lui

Manca ormai poco a San Valentino, la nota festa degli innamorati che si festeggia il 14 febbraio e, per non farvi trovare impreparati all’evento, il noto store online Amazon ha già lanciato il suo negozio dedicato alle offerte per l’occasione. Ovviamente, non sarà facile districarsi all’interno dell’immenso catalogo del portale alla ricerca del regalo perfetto.

Per facilitarvi il compito, abbiamo ben pensato di realizzare questo articolo nel quale vi proponiamo quali, secondo noi, sono le migliori idee per lui. Facciamo presente che non vale la pena temporeggiare, in quanto c’è la possibilità che i prodotti vadano esauriti o, peggio, che i prezzi risalgano già nei prossimi giorni. Vi rammentiamo, inoltre, che, nel corso degli scorsi giorni, vi abbiamo proposto anche altri articoli nel quale vi elenchiamo le migliori idee regalo sotto i 10 euro, migliori idee regalo sotto i 30 euro, migliori idee regalo sotto i 50 euro e migliori idee regalo oltre i 50 euro.

Ovviamente, oltre a consigliarvi un acquisto rapido, vi suggeriamo anche di approfittare di questa occasione per sottoscrivere, qualora ancora non ne disponiate, un abbonamento al servizio Amazon Prime, grazie al quale potrete usufruire non solo di spedizioni rapide e gratuite, qualora ovviamente gli articoli acquistati siano predisposti al servizio. In questo modo vi basterà giusto una manciata di acquisti per azzerare i costi di abbonamento, senza contare che grazie ad Amazon Prime potrete poi usufruire di molti altri servizi aggiuntivi, non ultimo Amazon Prime Video!

È giunto il momento di lasciarvi alla nostra selezione di idee regalo per lui e per lei, ricordandovi anche che, tramite la nostra pagina ufficiale creata per aiutarvi con i vostri regali di San Valentino, potrete consultare anche tutte le offerte provenienti da store come eBay, Mediaworld, Aliexpress, Unieuro e altri ancora!

LEGO NES

Regalo perfetto per un gamer, il set Nintendo Entertainment System, composto da 2.646 pezzi, comprende anche un televisore con schermo a scorrimento attivato da una manopola. Il televisore incluso in questo delizioso LEGO NES costruibile misura più di 22.5 cm di altezza, 23,5 cm di larghezza e 16 cm di profondità, e nell’insieme si propone di un pezzo da collezione da esibire con orgoglio a casa o in ufficio. Eseguendo la scansione del mattoncino multifunzione posizionando LEGO Mario (il personaggio non è incluso) nello slot in alto, Mario reagirà ai nemici, agli ostacoli e ai power-up visualizzati. Tra i dettagli della console troviamo un controller e uno slot di apertura per il Game Pack costruibile con una funzione di blocco realistica.

Kit barba Camdem

Regalo ideale per coloro che portano la barba con orgoglio, il kit barba Camdem contiene un flacone da 50ml di pregiato olio da barba, una spazzola da barba in noce tinta a mano, un pettine da barba ultraleggero e una scatola da 60ml di cera da barba. Tutti i prodotti sono di origine 100% naturale e conferiscono alla barba un aspetto curato, donando lucentezza, volume e idratazione, impedendo allo stesso tempo prurito e formazione di forfora.

Portafoglio da uomo personalizzato

Questo splendido portafoglio da uomo può essere personalizzato aggiungendo liberamente foto, iniziali, nome o testi ispiratori. Regalo ideale per il vostro amato così da portavi con sé ovunque vada, questo portafoglio personalizzato in pelle PU è in grado di trasportare tutto l’essenziale, includendo una finestra trasparente per documenti, sei scomparti per carte di credito, una tasca con cerniera e due tasche per contanti.

Bracciale da uomo Breil

Questo bracciale maschile a tre giri, in pelle nera e acciaio, a marchio Breil è davvero elegante e di stile. Grazie alla chiusura a moschettone, il bracciale può essere regolato facilmente in lunghezza. Ideali per gli amanti del genere rock, il bracciale presenta la parte in pelle accostata a piccoli elementi in acciaio in diverse finiture per dare vita a un accessorio dal look vintage e ruvido.

