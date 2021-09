RTX 3080, non riuscite a trovarne una? Basta cercarle in Skyrim!

L’ingegno dei videogiocatori non ha limite, quando ci si impegnano, e solo una mente illuminata poteva associare le RTX 3080 e Skyrim.

Le introvabili GPU di Nvidia, o almeno non a prezzi molto alti per via della carenza di componenti, sono gli oggetti più richiesti da tutto il mondo dei giocatori PC.

Con una RTX 3080 si può sicuramente arrivare al risultato ottenuto da un utente, che con 1200 mod è riuscito a trasformare letteralmente Skyrim.

Che non è sicuramente come giocare nel mondo reale, come hanno fatto dei ragazzi su TikTok creando una missione all’interno di un fast-food.

Qualcuno ha deciso di ironizzare, o prendere in giro perché il confine è sottile, sulle mancanze di scorte delle RTX 3080. Un oggetto richiesto come una PlayStation 5, a momenti.

Come riporta Game Rant, un utente ha inserito le GPU Nvidia all’interno di Skyrim, così che almeno nella finzione i giocatori possano ottenerne una.

Si tratta ovviamente di una mod, neanche a dirlo, caricata sul portale Nexus Mods da un utente chiamato MobinWeekend.

L’utente ha inserito il modello 3D di una RTX 3080 all’interno di Skyrim, precisamente all’interno della città di Whiterun.

Non è specificato se sia presente più di un modello di scheda video all’interno del gioco, ma per ora dovrete recarvi al pozzo pubblico della città per ottenerne uno.

Ed è lo stesso MobinWeekend a rincarare la dose di goliardia, specificando all’interno di Nexus Mods che l’unico motivo per cui ha creato questo elemento è per dare l’illusione ai giocatori di poter ottenere una delle ambitissime schede video almeno in una vita virtuale.

Se non vi piace Skyrim, potete sempre provare ad ottenere una RTX 3080 comprando questo paio di scarpe. Delle scarpe, esatto.

Una scheda video che comincia ad essere nei requisiti consigliati per i top di gamma su PC, come un recente titolo che è anche un’esclusiva console PlayStation 5.

Chissà se in quest’altra Whiterun, riprodotta per intero altrove, prima o poi verrà inserita anche lì una scheda video?