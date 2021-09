La RTX 3080 vi farà amare Deathloop: ecco i requisiti PC

Ci siamo, è arrivato il momento di iniziare a tremare per quanto riguarda le configurazioni PC al top, e il protagonista è Deathloop.

Il titolo di Arkane girerà su PC con un livello di dettaglio a quanto pare considerevole, ma sarà necessario un hardware di tutto rispetto per riuscire a soddisfare i requisiti.

D’altronde, con uno stile del genere non si può lesinare in quanto ad estetica anche in gioco, e il lavoro di Arkane ne ha da vendere.

Uno titolo che è stato al centro di tante polemiche dopo l’acquisizione di Bethesda da parte di Microsoft, per via della sua esclusività su PS5.

Quindi, cosa ci vuole per fare girare Deathloop su PC al massimo del dettaglio, talmente tanto che non potrete fare che amarlo?

Dal sito ufficiale di Bethesda possiamo finalmente apprendere i requisiti PC di Deathloop, e si comincia ad utilizzare delle GPU come le RTX 3080 tra i consigliati per giocare a 4K, 60fps e dettagli Ultra.

Deathloop requisiti PC

Requisiti Ultra 4K: 4K/60 FPS con impostazione Ultra

SO: Windows 10 64-bit versione 1909 o superiore

Processore: Intel Core i9-10900K a 3,70 GHz o AMD Ryzen 7 3800XT

Memoria: 16 GB di RAM

Grafica: Nvidia RTX 3080 (10 GB) o AMD Radeon RX 6800 XT (16 GB)

DirectX: Versione 12

Spazio su disco: 30 GB di spazio disponibile (SSD)

Requisiti consigliati 1080p/60 FPS con impostazione Alta

SO: Windows 10 64-bit versione 1909 o superiore

Processore: Intel Core i7-9700K a 3,60 GHz o AMD Ryzen 7 2700X

Memoria: 16 GB di RAM

Grafica: Nvidia RTX 2060 (6 GB) o AMD Radeon RX 5700 (8 GB)

DirectX: Versione 12

Spazio su disco: 30 GB di spazio disponibile (SSD)

Requisiti minimi 1080p/30 FPS con impostazione Bassa

SO: Windows 10 64-bit versione 1909 o superiore

Processore: Intel Core i5-8400 a 2,80 GHz o AMD Ryzen 5 1600

Memoria: 12 GB di RAM

Grafica: Nvidia GTX 1060 (6 GB) o AMD Radeon RX 580 (8 GB)

DirectX: Versione 12

Spazio su disco: 30 GB di spazio disponibile (HDD)

Non male, eh? Se volete giocare alle impostazioni più basse Deathloop è anche accessibile, ma se non volete compromessi preparatevi a mettere sotto sforzo i vostri PC.

A questo proposito, sono spuntati i requisiti PC anche di un altro attesissimo gioco, di cui però non è stata annunciata un’altra versione al di fuori di quelle console.

Quelli di Far Cry 6, invece, sono molto più abbordabili e non richiedono delle schede video eccessivamente potenti.

Per sapere tutto di Deathloop, invece, vi rimandiamo all’anteprima dell’attesissimo titolo di Arkane.