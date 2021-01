Ecco le scarpe per PC gamer che montano una RTX 3080 (non è uno scherzo)

Ne abbiamo visto di stranezze, noi videogiocatori. Tra accessori improbabili come quelli per crearsi un letto da gaming all’albergo in Giappone interamente dedicato agli amanti dei videogame, probabilmente non ci aspettavamo di poter vedere qualcosa di anche più strambo: invece, a smentirci sono le nuove sneaker con RTX 3080, appena annunciate.

Se vi state domandando perché mai delle scarpe sportive debbano richiamare una scheda grafica da gaming, sappiate che no – non sono delle scarpe sportive con una scocca che “rimanda” alla GPU: sono, letteralmente, delle scarpe che hanno al loro interno un PC vero e proprio.

Perché delle sneaker con GPU e led RGB? Beh, perché no?

Come mostra la scocca, ovviamente trasparente, è possibile notare le ventole in funzione e anche la scheda madre, con gli immancabili led colorati. A impreziosire il tutto c’è anche un display nella linguetta superiore, mentre gli effetti RGB possono essere gestiti da remoto sul proprio PC (quello vero, non quella da calzari).

https://twitter.com/RTFKTstudios/status/1351966812880183296

Questa scarpa, che potete vedere in azione nel tweet poco sopra, è stata battezzata NZXT x RTFKT, o «sneaker next-gen», ma al momento non sappiamo ancora quando sarà disponibile, né quando potrete comprarla. E, ovviamente, non sappiamo se ci girerà Crysis.

«Siamo davvero entusiasti di annunciare la nostra partnership con NZXT, che dà a RTFKT e alla nostra community di creatori la possibilità di creare il futuro della moda e dei collezionabili, dando forza alla nostra visione, alla nostra community e alle folli idee, con delle fantastiche build che mostrano l’amore per il gaming» scrive Artifact, produttore delle peculiari calzature.

Pensateci su due volte, la prossima volta che oserete direi che qualche videogioco vi sembra ottimizzato con i piedi sul vostro PC.