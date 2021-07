Resident Evil Village scadente su PC? I pirati hanno scoperto perché

I possessori di Resident Evil Village in versione PC stanno identificando nelle misure anti-tamper (o anti-manomissione), tra le quali figura il tanto temuto Denuvo, la causa delle performance non ottimali del titolo

L’ultimo episodio del longevo franchise survival horror è arrivato sul mercato due mesi fa, riscuotendo un’accoglienza perlopiù positiva da parte di pubblico e critica.

Una polemica riguardante un boss è stata recentemente “risolta” (in modo davvero inusuale) da un fan, malgrado Capcom non abbia ancora commentato il caso originale.

In modo analogo, una scena tenera è stata involontariamente stravolta attraverso l’uso di una mod per l’integrazione della terza persona, che ha reso la circostanza davvero agghiacciante.

La nuova critica sul gioco è scaturita in seguito alla constatazione che le performance su PC sono nettamente migliori senza anti-tamper V3 e Denuvo V11.

Tra i primi a mettere le mani sul prodotto “violato” per testarne il comportamento in assenza di DRM c’è l’hacker Empress, il quale ha dichiarato che «senza queste limitazioni, il gioco è nettamente più fluido» (via Eurogamer.net).

Sebbene si tratti di un atto non del tutto lecito, in questo caso va evidenziato come sia stato oggettivamente utile per identificare la causa (o una delle cause) alla base delle prestazioni deludenti mostrate dal titolo su PC fin dall’uscita.

I colleghi di DSOG hanno avuto la stessa opinione in seguito a una test analogo, e hanno commentato che «non è stato riscontrato un solo scatto in due ore di prova».

«Stesso discorso per quanto riguarda il castello di Lady Dimitrescu», prosegue l’analisi, «nel quale non sono stati rilevati gli episodi di stuttering presenti nella versione originale».

È bene ricordare che, già al momento dell’uscita, il report di Digital Foundry aveva emesso un verdetto non del tutto positivo per le performance della versione PC di Resident Evil Village.

Il porting era stato definito «afflitto da glitch e problemi tecnici. Si tratta di un prodotto che non è all’altezza di ciò che dovrebbe essere».

Va comunque sottolineato che, nonostante questi problemi, l’ultima iterazione del franchise ha venduto 4.5 milioni di copie in soli due mesi, un traguardo davvero considerevole.

Nel frattempo, Capcom sta lavorando a una serie di nuovi DLC che non hanno avuto modo di mostrarsi in sede di annuncio, avvenuto nella cornice dell’E3 2021.

Durante la lavorazione del gioco qualcosa è cambiato: prima dell’uscita i combattimenti erano molto più numerosi, scelta rivista nelle ultime fase di sviluppo.

Tra i tanti pareri positivi giunti in concomitanza con il lancio, si era distinto quella di EDGE, che aveva assegnato a Resident Evil Village una sufficienza scarsa.