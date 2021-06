Resident Evil Village, Capcom annuncia nuovi DLC in sviluppo

«A grande richiesta» Capcom ha avviato i lavori su DLC di Resident Evil Village, il suo ultimo survival horror.

Resident Evil Village non era stato progettato per avere contenuti aggiuntivi ma la software house giapponese si è lasciata convincere dagli appassionati del franchise.

Ulteriori informazioni al riguardo arriveranno «più avanti», ha svelato Capcom nella cornice del suo evento per l’E3 2021.

Inoltre, è stato anticipato che, coerentemente con la finestra di lancio estiva selezionata poche settimane fa, Re:Verse sarà disponibile a luglio.

Re:Verse è la modalità multiplayer di Resident Evil Village, che sarà disponibile gratuitamente per i possessori di una copia del gioco.

Gli annunci sono arrivati come parte di un messaggio speciale del producer Tsuyoshi Kanda per i fan della saga a base di zombie.

Il lancio di DLC per il titolo, pubblicato ad inizio maggio, non è troppo sorprendente se consideriamo le indiscrezioni circolate sin qui.

In aggiunta, va notato come Capcom abbia tempistiche piuttosto stringenti per l’IP e questo lasciava ipotizzare che non ci sarebbe spazio per la lavorazione di add-on.