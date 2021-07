Resident Evil Village, “risolta” una polemica su un boss del gioco

Resident Evil Village è l’ormai celebre ultimo episodio del franchise di survival horror prodotto e sviluppato da Capcom.

L’avventura di Ethan Winters è uscita da ormai diverse settimane ma le sorprese non sembrano voler finire, grazie anche e soprattutto alle mod.

L’applicazione della visuale in terza persona in una scena presente all’inizio del gioco (quella in cui ci verrà chiesto di mettere Rose nel suo lettino) ha dimostrato come i giocatori abbiano molta fantasia al riguardo.

Dopotutto, il tempo che ci separa dall’arrivo dei nuovi DLC di Village annunciati nelle scorse settimane dovrà pure essere ingannato in qualche modo.

Ricorderete infatti che il regista Richard Raaphorst, che ha diretto il film horror fantascientifico Frankestein’s Army, ha lanciato l’accusa al gioco, facendo notare che un boss presente nel gioco sarebbe stato letteralmente copiato dal suo lungometraggio.

Il 30 giugno scorso, il modder Pumpkinhook ha caricato un nuovo modello del villain noto con il nome di Sturm su NexusMods, in modo da differenziarlo dal look “incriminato”.

Intitolata “Copyright Free Sturm”, la mod sostituisce il modello base del gioco con quello di un normalissimo ventilatore bianco.

Poco più in basso, un’immagine che mostra la “nuova” versione di Sturm inclusa nella mod in questione.

Nessun’altra modifica è stata inclusa nella mod, neppure in relazione alle modalità di attacco o inseguimento di Sturm, del tutto intoccate.

Tornando alla querelle originale, Capcom non ha mai rilasciato alcuna dichiarazione sul presunto design “rubato”, tanto che è davvero molto improbabile che la compagnia decida di affrontare ufficialmente la situazione.

I modder comunque ci hanno già stupiti quando hanno deciso di portare le infermiere di Silent Hill all’interno di Village, dando vita a un risultato davvero unico.

Infine, avete già letto anche la recensione di Resident Evil Infinite Darkness, la nuova serie Netflix dedicata al franchise Capcom?