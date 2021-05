Resident Evil Village, mod rivela chi è il misterioso personaggio nel finale?

L’ultima scena vista nel finale di Resident Evil Village ha lasciato molti giocatori incuriositi, dato che si intravedeva una figura misteriosa non visibile chiaramente.

Un utente però ha realizzato una mod che permette di utilizzare la telecamera libera su Village, permettendoci dunque di avvicinarci anche a zone che non sarebbero permesse, scoprendo dunque l’identità di quel misterioso personaggio.

L’ultimo capitolo della saga di Capcom è stato un grande successo a livello di vendite, trattandosi del terzo lancio più grande su PS5, ed i fan sono dunque curiosi di scoprire come proseguirà la storia.

Per ingannare l’attesa, c’è anche chi l’ha immaginato in versione PS1, dimostrando che il demake riesce ad essere anche più terrificante.

Attenzione: di seguito troverete spoiler sulla trama e sul finale di Resident Evil Village. Se non avete ancora portato a termine il gioco e non avete visto voi stessi questa scena, vi sconsigliamo fortemente di procedere con la lettura.

Come riportato da IGN.com, l’utente Otis_Inf ha realizzato una mod free camera utilizzabile anche durante la scena post-credits del finale di Resident Evil Village.

Come ben ricorderete, verso le scene finali si vedeva il protagonista Ethan Winters morire, lasciando aperte ben poche possibilità per un suo possibile ritorno.

Eppure, i giocatori sapranno bene che il protagonista ha abilità decisamente fuori dalla normalità: utilizzando la telecamera libera per indagare meglio sulla scena, scopriremo infatti che è proprio Ethan Winters il personaggio misterioso visibile nel finale.

Potete osservarlo anche voi nel dettaglio grazie a questo video pubblicato su YouTube:

Che Ethan Winters sia dunque sopravvissuto? Abbiamo già avuto modo di vedere come possieda abilità rigenerative impressionanti, dunque l’ipotesi non sarebbe da escludere.

Ovviamente sottolineiamo che, non essendo previsto che i giocatori possano avvicinarsi così tanto ed osservarlo in volto, è comunque possibile che Capcom abbia utilizzato un modello temporaneo, in attesa di sviluppare il prossimo capitolo della saga.

Se però si trattasse davvero di Ethan Winters, appare chiaro come i prossimi capitoli potrebbero diventare ancora più interessanti, dato che si dovrà tenere conto anche di questo clamoroso sviluppo.

