Resident Evil Village cita una discussa scena di Resident Evil 5

Resident Evil Village è appena arrivato sugli scaffali per la felicità di tutti i fan della saga survival horror di Capcom, tuttora alle prese con la scoperta di segreti ed easter egg: proprio oggi, è giunta notizia di un riferimento a Resident Evil 5.

Il nuovo capitolo della serie vede nuovamente protagonista Ethan Winters, dopo gli eventi del precedente episodio, e vanta delle atmosfere legate al passato (in particolare a Resident Evil 4) unite alla nuova direzione intrapresa dal franchise negli ultimi anni.

Non si tratta dell’unico collegamento con l’eredità storica scoperto in tempi recenti: solo ieri, un fan si era imbattuto in una vera e propria citazione di Resident Evil 2.

Tra le novità incluse in Village, c’è però anche un grande assente: un personaggio molto amato dalla fanbase è stato infatti tagliato dal contenuto finale per motivi legati agli scenari che forse non gli avrebbero dato la giusta importanza.

Seguono leggeri spoiler su Resident Evil Village

Adesso, è emerso un nuovo easter egg direttamente riferito a Resident Evil 5, capitolo che vedeva protagonisti Chris Redfield e Sheva Alomar.

Molti ricorderanno il design particolarmente “gonfiato” dei bicipiti dell’agente S.T.A.R.S., che non hanno mancato di farsi ricordare suscitando qualche moto di ilarità.

In Resident Evil Village, il personaggio di Karl Heisenberg menziona Chris come uno «spaccarocce» durante una boss fight, con un evidente riferimento a una scena del quinto episodio, come riportato anche da Game Rant.

La sezione del gioco “incriminata” è quella in cui Chris colpisce ripetutamente una roccia molto più larga di lui nel tentativo di farsi strada.

I fan della saga avranno ben presente l’evento in questione, che è riuscito a guadagnare una notevole notorietà proprio grazie al suo essere volutamente esagerato.

Le parole di Karl Heisenberg consentono comunque di apprezzare la connessione con il passato, e il “ricordo” di questo background narrativo (seppur ironico) conferisce solidità alla saga.

Se state giocando a Resident Evil Village su PS5, avrete di certo riscontrato dei tempi di caricamento davvero veloci (e le cosa non potrà che farvi piacere): si tratta di un aumento del 600% rispetto a quelli di Xbox Series X.

Sapevate che Capcom ha intenzionalmente reso l’ottavo capitolo meno pauroso rispetto al settimo? Si tratta di una scelta oculata, avvenuta in seguito ai feedback degli utenti che hanno trovato troppo spaventosa la prima avventura di Ethan Winters.

Non avete ancora avuto l’occasione di provare Village e volete sapere cosa vi aspetta? Vi suggeriamo di leggere la nostra recensione per farvi un’idea di ciò che la nuova avventura survival horror sarà in grado di offrirvi.