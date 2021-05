Resident Evil Village accusato di aver rubato un mostro da un film horror

Il design dei nemici di Resident Evil Village è sicuramente uno degli elementi chiave più apprezzati dell’ultima avventura di Capcom, ma un regista sostiene che uno dei mostri è stato rubato da un suo film senza alcuna autorizzazione.

Il regista Richard Raaphorst, che ha diretto il film horror fantascientifico Frankestein’s Army, ha lanciato l’accusa a RE Village tramite il proprio profilo LinkedIn, allegando screenshot tratti dal gioco e dal suo film per far notare che non ci sarebbe solo una somiglianza, ma che sarebbe stato proprio copiato.

Lady Dimitrescu, che purtroppo ricopre meno spazio di quanto si pensasse, è infatti solo uno dei tanti avversari che incontreremo in quest’avventura, tutti con un design particolarmente ispirato ed originale.

Uno di loro ha anche avuto modo di citare una famosa e discussa scena di Resident Evil 5 con Chris Redfield: chi ha giocato a quell’avventura probabilmente ha già un’idea di cosa stiamo parlando.

Attenzione: di seguito troverete spoiler su uno dei mostri di Resident Evil Village. Se non avete ancora finito il gioco, vi suggeriamo di non proseguire oltre.

Il film Frankestein’s Army uscito nel 2013 viene descritto da Raaphorst come un folle monster movie, che presenta anche diverse creature disegnate proprio da lui.

Tra queste è presente anche un particolare mostro che possiede una testa ad elica: se avete completato Village sarà difficile aver dimenticato che tale creatura appare effettivamente anche durante la vostra avventura videoludica.

Per rafforzare la sua tesi, il regista ha condiviso degli screenshot che mettono fianco a fianco il suo mostro con quello presente su Resident Evil Village:

Guardandoli attentamente sembra evidente che ci sia stata almeno una forte ispirazione per il design di questo mostro, ma la community è divisa sulla possibilità che si tratti davvero di un «furto».

Su Resetera l’insider Dusk Golem, per esempio, sottolinea che Resident Evil ha sempre tratto ispirazione dai film per il design dei mostri e che probabilmente il regista sta semplicemente sfruttando l’hype di Village per spingere i giocatori a dare una chance al suo film.

Altri utenti invece si dicono estremamente convinti che i due mostri siano identici e che, di conseguenza, non sarebbe più considerabile un’ispirazione.

Una discussione sicuramente interessante, che nel momento in cui scriviamo la notizia Capcom non ha ancora avuto l’occasione di commentare.

Nel caso dovessero però arrivare dichiarazioni ufficiali al riguardo, naturalmente, vi terremo aggiornati.

Vi ricordiamo che, in occasione dell’uscita del gioco, Sony ha deciso di regalare ai suoi utenti PlayStation un tema ed un avatar esclusivi.

Di recente è stato scoperto anche un interessante easter egg legato al secondo capitolo del franchise survival horror.

Nel caso abbiate bisogno di una mano ad andare avanti, abbiamo realizzato una guida completa di Resident Evil Village con tutte le informazioni che vi servono.