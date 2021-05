Resident Evil Village è il terzo più grande lancio PS5 (ma ha un primato negativo)

Resident Evil Village, l’ottavo capitolo della saga horror targata Capcom, è ormai disponibile da una manciata di giorni.

Il nuovo episodio del franchise porta infatti la serie verso nuove vette di eccellenza, nonostante sia ancora presto per sapere e come la saga proseguirà in futuro.

Nella recensione che trovate sulle nostre pagine vi abbiamo infatti spiegato le cose positive (molte) e negative (poche) di quest’ultimo capitolo della serie di Biohazard.

Ora, come riportato da GameIndutry.biz, Village ha conquistato il primo posto nella classifica inglese, secondo GfK Entertainment.

Cosa più importante è che il survival horror è di fatto il secondo più grande lancio retail dell’anno, dietro solo a Super Mario 3D World + Bowser’s Fury. Il 49% delle sue vendite sono relative all’edizione PS5, il 31% su PS4 e infine il 20% su Xbox.

Il gioco Capcom è anche il terzo più grande lancio di un gioco per PS5 dopo Marvel’s Spider-Man: Miles Morales e Assassin’s Creed Valhalla, rilasciati entrambi a novembre dello scorso anno.

Tuttavia, Village non si è avvicinato alle vendite dei precedenti capitoli di Resident Evil. Le vendite sono diminuite di oltre il 25% rispetto al lancio di Resident Evil 2 Remake (pubblicato nel 2019) e di quasi il 40% rispetto a Resident Evil 7 del 2017.

Il gioco ha in ogni caso venduto meglio di Resident Evil 3 Remake uscito lo scorso anno, con vendite al lancio più alte del 76%.

Poco sorprendentemente, le vendite della versione digitale hanno subito un’accelerazione significativa negli ultimi 18 mesi. Considerando la popolarità del gioco su Steam, è probabile che il gioco abbia infranto i record anche sul catalogo Valve (vi terremo aggiornati).

Ricordiamo anche che pochi giorni fa un fan si era imbattuto in una vera e propria citazione di Resident Evil 2 all’interno dell’avventura di Ethan Winters.

Ma non solo: da poco sono emerse anche alcune immagini che dimostrano come un celebre personaggio del franchise sia stato tagliato da Village.

Infine, avete letto anche che Capcom ha intenzionalmente reso l’ottavo capitolo meno spaventoso rispetto al settimo episodio?