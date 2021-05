Resident Evil Village: Lady Dimitrescu terrorizza anche… Skyrim

Resident Evil Village, l’ottavo capitolo della saga horror targata Capcom, è ormai disponibile da una manciata di giorni.

L’avventura di Ethan Winters ha sicuramente più che soddisfatto i fan storici della serie di Biohazard, complice anche l’ottimo setting e alcuni personaggi secondari davvero molto carismatici.

Tra questi, l’ormai iconica Lady Dimitrescu, la vampira diventata in breve tempo il personaggio simbolo di Village.

Ora, come riportato anche da DualShockers, qualcuno ha deciso di innestare Alcina in un gioco fantasy che non ha certo bisogno di presentazioni: The Elder Scrolls V: Skyrim.

Su Nexus Mods, l’abile modder Jinxxed0 ha infatti realizzato una Dimitrescu assolutamente verosimile, con tanto di classico abito bianco, orecchini di perle e collana abbinata, senza dimenticare neppure i tacchi, la spilla, i lunghi guanti neri e il cappello.

Poco più in basso, potete ammirare una manciata di immagini della Lady Dimitrescu di Skyrim:

Jinxxed ha menzionato nella descrizione della mod che i problemi più grandi in fase di programmazioni sono stati relativi agli artigli di Dimitrescu, che in Resident Evil Village fuoriescono dalle sue dita.

In Skyrim, i personaggi combattono con i pugni chiuso e non con il palmo delle mani aperto, quindi eseguire un attacco con gli artigli non si adatta bene alle meccaniche classiche del titolo Bethesda.

Dal canto suo, Jinxxed ha intenzione di trovare un modo per risolvere la situazione degli artigli, in modo che Alcina Dimitrescu possa presto staccare di netto la testa alle sue vittime,

Potete scaricare la mod di Resident Evil Village in Skyrim cliccando a questo indirizzo, non prima di aver letto le istruzioni.

Vi ricordiamo che sulle nostre pagine trovate anche lo speciale d’opinione intitolato «Lady Dimitrescu è la vera delusione di Resident Evil Village», a cura di Paolo Sirio.

Ma non solo: recuperate se vi va anche la classifica dei migliori e dei peggiori capitoli della saga di Resident Evil.