Resident Evil: Infinite Darkness non sarà una serie Netflix

Lo scorso mese di settembre 2020 Resident Evil: Infinite Darkness è stata confermata da Capcom al Tokyo Game Show Online. Le prime informazioni la descrivevano come una serie ad episodi in computer grafica, da lanciare nel corso del 2021 sul catalogo Netflix.

Sempre in quell’occasione è stato confermato che la serie sarebbe stata parte della narrazione canonica dei giochi, realizzata da Capcom, TMS Entertainment e Marza Animation Planet.

Ora, in occasione del Resident Evil Showcase di ieri notte, sembra che i piani siano cambiati in corsa: Infinite Darkness non sarà infatti una serie, bensì un film one-shot.

Il lungometraggio Netflix in CG seguirà sempre le avventure di Claire Redfield e di Leon S. Kennedy, i due protagonisti di Resident Evil 2 e relativo remake. Al momento, la data di uscita è sempre fissata nel corso del 2021.

Della trama si sa ancora molto poco, sebbene l’animation producer di Capcom, Hiroyuki Kobayashi, abbia lasciato intendere che il film sarà ambientato diversi anni dopo le vicende di Resident Evil 4.

Ricordiamo anche che Netflix e Capcom sarebbero al lavoro anche su una serie live-action con i giovani figli di Albert Wesker come protagonisti. Lo show dovrebbe ricalcare le orme di Stranger Things. Ma non è tutto: è anche in arrivo un nuovo lungometraggio che riprenderà le atmosfere dei videogiochi classici, abbandonando il look e il ritmo frenetico della saga di film di Paul W. S. Anderson.

Se volete saperne di più su Resident Evil Village, date un’occhiata al nostro recente provato della demo Maiden, rilasciata su PS5.

L’ottavo capitolo ufficiale della saga di Biohazard arriverà anche su PS4 e Xbox One, oltre che sulle già annunciate versioni PS5, Xbox Series X|S e PC a partire dal 7 maggio 2021.