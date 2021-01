Resident Evil Village ha una data, uscita anche su old-gen e demo PS5 da ora!

Nel corso del Resident Evil Showcase è arrivata la conferma ufficiale: Resident Evil Village approderà anche in versione old-gen, vale a dire su PS4 e Xbox One, in contemporanea alle già annunciate versioni PS5, Xbox Series X|S e PC.

Chi comprerà la versione per le console della passata generazione potrà in ogni caso effettuare l’upgrade gratuito alla versione next-gen non appena lo desidererà.

L’uscita del gioco è stata inoltre confermata per il 7 maggio 2021. Demo esclusiva per PS5 disponibile da ora. Una seconda demo arriverà anche su altre piattaforme solo successivamente. Poco sotto, lo Story Trailer:

Confermato anche il pacchetto Trauma contenente l’arma Samurai Edge, l’accessorio Mr. Everywhere, un filtro speciale, una musica di sottofondo per la stanza di salvataggio, e altri oggetti.

Inoltre, è in arrivo anche il bundle Resident Evil 7 + Resident Evil Village, più la modalità multiplayer Resident Evil Re:Verse gratuita per tutti coloro che acquisteranno Village.

In basso, invece, il nuovo video gameplay della durata di circa sei minuti (via GameSpot):