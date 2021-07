Resident Evil, i protagonisti della serie diventano profumi (e sono ufficiali)

Capcom ha appena annunciato una nuova linea di fragranze ispirate agli storici protagonisti di Resident Evil, la saga survival horror che ha spaventato milioni di giocatori.

L’idea del publisher è nata per festeggiare i 25 anni del franchise, anche se per molti utenti potrebbe essere difficile riuscire ad associare un prodotto volutamente inquietante come Resident Evil Village con una linea di profumi.

I protagonisti di questa nuova linea di profumi appariranno anche su Resident Evil Re:Verse, il multiplayer di Village protagonista di un ulteriore rinvio.

Non è però presente Ethan, protagonista dell’ultimo capitolo principale, la cui versione PC è stata oggetto di pesanti critiche dopo una scoperta fatta dai pirati.

Come riportato da GamesRadar+, Capcom ha rilasciato ufficialmente tre nuovi profumi, ispirati agli storici protagonisti di Resident Evil: Chris Redfield, Leon Kennedy e Jill Valentine.

Le fragranze da 10ml sono uniche e presentano un design ispirato al protagonista di riferimento: di conseguenza ogni protagonista avrà una fragranza diversa dalle altre.

L’annuncio è arrivato tramite un post sul blog ufficiale di Capcom, nel quale sono state annunciate anche le fragranze ispirate da altre serie storiche come Devil May Cry, Monster Hunter e Ace Attorney.

Potete osservare voi stessi la linea di profumi di Resident Evil nell’immagine condivisa dal publisher sul proprio sito ufficiale, che vi riproporremo di seguito:

Ogni fragranza costerà circa 6380 yen, che corrispondono a circa 50 euro: al momento non è stato però annunciato un lancio internazionale, essendo riservato unicamente al mercato giapponese.

Capcom ha incoraggiato i fan a scegliere la fragranza in base all’umore del giorno, ma vista la particolarità di questa operazione è molto probabile che gli appassionati acquisteranno semplicemente il profumo del proprio protagonista della serie preferito.

Chris e Jill sono gli storici protagonisti del primo capitolo della serie: un fan l’ha immaginato in versione next-gen con un remake in Unreal Engine.

Una delle avventure più famose di Leon è invece Resident Evil 4: recentemente Netflix ha realizzato una miniserie in computer grafica che narra gli eventi accaduti dopo la quarta avventura.

Un boss di Resident Evil Village, l’ultimo capitolo della serie, aveva causato delle polemiche, che adesso sono state «risolte» grazie a una mod.