Resident Evil, rinviato ancora il multiplayer di Village

Capcom ha annunciato il rinvio di Re:Verse, il nuovo gioco multiplayer basato sulla longeva saga di Resident Evil.

Re:Verse, proposto come multiplayer gratuito per i giocatori di Resident Evil Village, non vedrà la luce prima del 2022.

Il titolo era già stato slittato lontano dall’uscita di Village lo scorso inizio maggio, in modo da dare al team di sviluppo più tempo per gli ultimi ritocchi.

L’avevamo già messo alla prova poco prima della data di lancio originale, cogliendo queste impressioni.

The previously announced July 2021 launch of Resident Evil Re:Verse is being moved to 2022 so that the team can continue working to deliver a smooth gameplay experience. We will share updated launch details at a later time. Thank you for your patience and understanding. pic.twitter.com/o8hP363fjR

— Resident Evil (@RE_Games) July 15, 2021