Resident Evil Remake con Unreal Engine è next-gen (e in prima persona)

Dopo il successo ottenuto dai rifacimenti del secondo e del terzo capitolo della serie survival horror di Capcom, alcuni fan vorrebbero vedere anche Resident Evil Remake, una nuova versione del primo storico episodio della saga.

In attesa dell’annuncio di un titolo che possa essere simile dunque come stile a Resident Evil 2, un talentuoso modder ha deciso di ricreare fedelmente una parte del primo titolo della saga utilizzando Unreal Engine, per un effetto davvero next-gen.

Non si tratta dell’unico remake della serie realizzato dai fan: esiste infatti anche una versione fan made di Code Veronica, di cui è disponibile perfino una demo giocabile.

Utilizzare le mod è invece in grado di rendere ancora più inquietante Resident Evil Village, rendendo una scena tenera molto più spaventosa in terza persona.

Gli ultimi capitoli principali della serie hanno però mostrato un’unica prospettiva in prima persona, che è stata replicata dal modder MoonGlint utilizzando Unreal Engine 4.

Nonostante non si tratti dell’ultima versione dell’engine realizzato da Epic Games, il lavoro dell’utente ha dimostrato di essere altrettanto impressionante, come dimostrato dal canale YouTube Residence of Evil che ha dato spazio al suo fan game.

Resident Evil Remake mostra diverse sezioni del palazzo con la prospettiva in prima persona, permettendoci anche di uccidere alcuni dei mostri che proveranno a sbarrare la nostra strada.

Potete ammirare il lavoro realizzato da MoonGlint grazie al video pubblicato su YouTube, che vi proponiamo di seguito:

Sicuramente rivedere l’ambientazione del primo Resident Evil in prima persona propone un’atmosfera originale ed ancora più carica di tensione, che ha fatto desiderare a tantissimi fan che questo titolo possa essere davvero giocabile su next-gen.

Il fatto che non sia stato sviluppato in Unreal Engine 5 non è stato notato particolarmente dagli appassionati, come conferma del buon lavoro realizzato dal modder: la speranza dunque è che Capcom stessa possa lavorare presto ad un rifacimento ufficiale del primo capitolo.

In attesa che questo sogno dei fan diventi realtà, Netflix ha realizzato una serie in CGI interamente dedicata a Resident Evil: non dimenticatevi dunque di leggere la nostra recensione di Infinite Darkness.

La serie ha fatto discutere gli addetti ai lavori per via di un limite imposto alle recensioni, che hanno vietato di menzionare in alcun modo le questioni politiche.

Tornando all’universo videoludico, Capcom ha annunciato che continuerà a supportare Resident Evil Village, svelando che sono attualmente in sviluppo contenuti aggiuntivi.