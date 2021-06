Resident Evil, Capcom svela: un personaggio è gay (ed è la prima volta)

In occasione del Pride Month, il mese dedicato alla celebrazione dell’orgoglio gay, gli autori di Resident Evil hanno appena confermato che per la prima volta nella serie esiste un protagonista omosessuale.

Si tratta di Tyrone Henry, uno dei sopravvissuti utilizzabili su Resident Evil Resistance, la modalità multiplayer inclusa all’interno del remake di Resident Evil 3.

Anche se Resident Evil Resistance non è un episodio canonico della serie, come venne sottolineato dallo storico producer della serie, è stata l’opportunità di poter introdurre per la prima volta un protagonista gay all’interno del franchise.

La modalità ci permetteva di controllare diversi personaggi con inclinazioni e talenti diversi: come evidenziavamo nella nostra recensione, Tyrone è il tank del gruppo e, di conseguenza, quello più resistente.

Come riportato da Game Rant, il game director di Resistance, Al Yang, ha sottolineato sul suo profilo Twitter che il personaggio è sempre stato inteso come appartenente alla comunità LGBTQ, seppur i giocatori stiano avendo l’opportunità di apprenderlo solo un anno dopo il lancio del titolo.

Lo stesso Al Yang ha ammesso che per un giocatore comune sarebbe stato impossibile capirlo, dato che l’obiettivo era realizzare questo personaggio senza fare in modo che la sua sessualità fosse il punto centrale del suo background narrativo.

Il fatto che si trattasse della semplice modalità multiplayer inclusa su Resident Evil 3 ha inoltre impedito al team di fare un certo tipo di meta-narrazione, come invece altri giochi si sono potuti permettere:

It's basically impossible to tell, but the character setting for Tyrone is that he is gay, but the goal was to write this without it becoming the sole basis of his character. The nature of PvP only games makes revealing this kind of info sometimes feel pretty abrupt. 2/9

— Al Yang (@QQBert) June 2, 2021