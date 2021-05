Resident Evil Village, il numero di DLC in arrivo potrebbe essere notevole

Resident Evil Village è disponibile ormai da diversi giorni, portando la saga horror targata Capcom verso nuove vette di eccellenza.

L’ottavo capitolo della serie sembra aver lasciato un buon ricordo a tutti i giocatori impegnati nella seconda odissea di Ethan Winters.

Vien da sé che, al netto delle varie critiche sulla longevità del titolo, in molti si stanno domandando se Capcom abbia in serbo un numero di DLC non meglio identificato per allungare la storia principale.

A quanto pare, qualcosa si muove in tal senso: come riportato anche dall’insider Idle Sloth su Twitter, sembra che il publisher nipponico stia preparando non uno, bensì 7 contenuti scaricabili aggiuntivi per Village, stando a quanto trapelato su SteamDB.

Poco sorprendentemente, al momento non si hanno indizi circa l’eventuale contenuto di questi DLC, né se sono relativi alla campagna principale di Ethan Winters. Vi terremo aggiornati non appena Capcom deciderà di alzare il sipario.

L’unica cosa facilmente intuibile è che alcune settimane fa sono emersi alcuni dettagli circa un DLC tagliato dal gioco, il quale avrebbe tra le altre cose visto l’ingresso in scena di un personaggio della saga molto amato dai fan.

Ricordiamo anche che gli sviluppatori hanno dichiarato che con l’ottavo capitolo l’intento era renderlo meno pauroso di Resident Evil 7, sebbene i presunti DLC potrebbero in ogni caso spingere maggiormente l’acceleratore anche da questo punto di vista.

Nel frattempo, i fan hanno già iniziato a sbizzarrirsi con mod e omaggi di vario genere, come ad esempio la terrificante isola di Animal Crossing su Switch agghindata come fosse uscita proprio da Resident Evil Village.

Infine, su SpazioGames trovate anche la classifica dei migliori e peggiori capitoli del franchise di Biohazard, in base ai nostri gusti personali.