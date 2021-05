GTA 5 e Resident Evil battuti da una sorpresa (per Swich) nella classifica italiana

Con giugno alle porte, la classifica software italiana si prepara al periodo estivo.

Nelle scorse settimane è stato Resident Evil Village, ultimo capitolo della saga horror targata Capcom, ad ottenere la prima posizione, seguito, da Mass Effect Legendary Edition e GTA 5.

Ora, come ogni lunedì, IIDEA – l’Associazione che rappresenta l’industria dei videogames in Italia – ha pubblicato la classifica settimanale dei videogiochi più venduti in Italia.

In testa, incredibile ma vero, troviamo Miitopia per console Nintendo Switch, il quale ha ottenuto la prima posizione nel periodo che va dal 17 al 23 maggio 2021.

È online la classifica settimanale dei #videogiochi più venduti in Italia. Essa fa riferimento a dati combined, sommando le vendite retail a quelle digitali. L’asterisco è indice di dati esclusivamente retail.https://t.co/n1DTMS4COk

Week 20 | 17 maggio – 23 maggio 2021 pic.twitter.com/7echnjGzPe — IIDEA (@IIDEAssociation) May 31, 2021

La descrizione ufficiale del gioco recita:

Tuffati in un’eccentrica ed esilarante avventura con Miitopia per Nintendo Switch! Il duca del male ha rubato i volti di tutti gli abitanti di Miitopia, incluso il re, e tocca a te recuperarli! Crea una squadra di Mii e riporta l’equilibrio nel regno con il potere dell’amicizia.

In seconda posizione troviamo invece Grand Theft Auto V per PS4, il classico open world targato Rockstar Games, seguito al terzo posto da Resident Evil Village in versione PS5.

La classifica dei giochi più venduti per PC vede invece Tom Clancy’s Rainbow Six Siege, seguito da Hearts of Iron IV e infine Shadow of the Tom Raider.

Vi ricordiamo che in queste ore nel nostro speciale dedicato abbiamo cercato di pianificare il futuro di Nintendo, tra Switch Pro e multipiattaforma.

Ma non solo: GTA V è finalmente pronto al lancio su console next-gen, visto che solo poche settimane fa Rockstar Games ha svelato ufficialmente la data d’uscita.