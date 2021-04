Red Dead Redemption 3? Parla John Marston

Red Dead Redemption 2 è stato uno dei giochi più acclamati della passata generazione, ma anche uno dei più curiosi da un punto di vista narrativo.

Pur avendo un bel “2” stampato nel titolo, infatti, si tratta di un prequel del capitolo originale in cui compaiono anche personaggi noti di quest’ultimo.

Ciò ha mescolato parecchio le carte in casa Rockstar Games e, mentre è scontato che l’IP avrà altro da dire in futuro visto il suo successo commerciale, non è chiaro dove potrà andare in termini di storia.

Qualunque sia la direzione, lo studio guidato da Sam Houser – rimasto solo al vertice dopo l’addio del talentuoso fratello Dan – ha già una prima adesione.

È quella del doppiatore di John Marston, protagonista del primo Red Dead Redemption e giovane comprimario nel secondo, dove ha lasciato l’incarico di personaggio giocabile ad Arthur Morgan.

Parlando ai microfoni del canale YouTube Dan Allen Gaming, come riporta Game Rant, Rob Wiethoff ha spiegato infatti che accetterebbe di riprendere il ruolo di John per un Red Dead Redemption 3 «in un secondo».

Wiethoff ha anche offerto un commento a proposito delle dicerie (parrebbero infondate) di un recupero del DLC Undead Nightmare, rivelando di non saperne niente ma di essere consapevole che in tanti si siano divertiti molto con quel contenuto a base di zombie.

Sul suo rapporto con Rockstar Games, ha aggiunto di amare le persone nel team e il loro lavoro, e che pertanto ci collaborerebbe pure per altro – fosse, ad esempio, persino il chiacchierato GTA 6.

Infine, il doppiatore ha motivato la sua generale assenza da fiere e interviste, pensando sia ingiusto che i cosiddetti voice actor vadano in giro per eventi quando in realtà è la gente dietro le quinte ad avere tutto il merito.

Un riferimento evidentemente non troppo velato al modo in cui i protagonisti di GTA V hanno gestito la popolarità conseguita all’enorme successo di quel capitolo.

Potrebbe dunque toccare ancora a John Marston il compito di fungere da personaggio giocabile in Red Dead Redemption 3? Di sicuro, i fan hanno legato molto con Morgan e ciò ha dimostrato che la serie ha il potenziale per reggere un altro volto nuovo.

Mentre non ci è dato sapere cosa succederà al franchise in futuro, quel che è noto è che Rockstar Games ha pubblicato di recente una versione standalone di Red Dead Online e questo parrebbe suggerire intenzioni simili a quelle di GTA Online per la saga.