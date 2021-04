GTA V, l’attore di Michael spiega come ha fatto ad ottenere la parte

GTA V, l’ultimo capitolo della longeva saga criminale open world ideato da Rockstar Games, è stato sicuramente un successo incredibile anche grazie ai suoi tre protagonisti carismatici, ancora oggi molto apprezzati dalla community.

Ned Luke, l’attore che interpreta Michael De Santa nel quinto titolo della serie, è particolarmente attivo con i propri fan, come dimostrato anche dal modo in cui ha cercato di aiutare uno streamer dopo una rapina in banca andata male.

Game Rant oggi invece riporta che, attraverso il proprio profilo su Tik Tok, l’attore ha trovato il tempo di rispondere alla domanda di un fan, che gli chiedeva come è riuscito ad ottenere la parte di Michael.

In particolare, il giocatore era curioso di sapere come ha funzionato l’audizione e qual è stato il processo che lo ha portato a diventare uno dei protagonisti di GTA V.

L'attore che interpreta Michael su GTA V spiega come è andata l'audizione.

Luke ha raccontato che l’offerta per l’audizione gli è arrivata direttamente dal suo agente, ma l’attore all’epoca non conosceva Rockstar Games ed era molto scettico riguardo l’idea di lavorare ad un videogioco.

Dopo essersi però fatto mandare il copione, l’attore ha cambiato completamente idea ed è diventato incredibilmente determinato ad ottenere proprio lui quella parte.

Una volta completata l’audizione iniziale per i ruoli di GTA V, lui e Steven Ogg, l’amico che poi verrà scelto per interpretare Trevor, hanno fatto parte di un processo chiamato in gergo «All-Back», in cui i candidati devono continuare ad interpretare i propri ruoli scambiandosi tra di loro.

Quando però è arrivato il loro turno di recitare insieme, hanno deciso di improvvisare e di ignorare completamente il copione che avevano ricevuto.

Dopo la loro performance, Ned Luke era talmente convinto di essere riuscito ad ottenere la parte che disse al suo amico Steven Ogg «ci vediamo sul set».

Considerando che anche Michael è un personaggio molto ambizioso e fiducioso delle proprie capacità, possiamo dire dunque che Rockstar Games abbia scelto l’attore perfetto per interpretare il ruolo.

Uno dei problemi più seri di GTA Online erano i tempi di caricamento del mondo di gioco: un fan è riuscito ad identificare il problema e gli sviluppatori lo hanno ringraziato pagandolo 10.000$.

Il successo della serie GTA ha spesso attirato le ire di chi è pronto ad attaccare il medium videoludico: l’ultimo caso assurdo riguarda lo scandalo sessuale avvenuto nel Parlamento australiano, di cui un politico ha dato la colpa proprio alla serie di Rockstar.