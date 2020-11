Red Dead Online cambia e diventa subito standalone

Rockstar Games ha ufficialmente annunciato importanti novità per il suo Red Dead Online, che è pronto a compiere il grande passo e a diventare un gioco standalone, acquistabile anche separatamente da Red Dead Redemption 2, con il quale fino a oggi era incluso. In futuro, invece, i giocatori avranno anche la possibilità di acquistare Red Dead Online da solo, a un prezzo estremamente ridotto (anche se non è free-to-play come qualcuno si sarebbe forse immaginato, viste le tendenze del mercato).

Rockstar ha infatti annunciato un prezzo di 20€ per il gioco, che sarà disponibile standalone dal 1 dicembre su PC, PS4, Ps5, Xbox One, Xbox Series S e Xbox Series X. Tuttavia, per i primi mesi di disponibilità (ossia dal lancio fino al 15 febbraio 2021) sarà possibile acquistarlo in sconto spendendo solamente 5€, con un risparmio del 75%. Ricordiamo che per giocare su console sono però necessari gli abbonamenti PlayStation Plus (su PlayStation) o Live Gold (su Xbox).

Red Dead Online è anche incluso in Red Dead Redemption 2

L’esperienza proposta sarà la medesima che trovate già all’interno di Red Dead Redemption 2, senza modifiche di sorta: se, quindi, avete già la vostra copia dell’epico viaggio di Arthur Morgan, non avete bisogno di comprare anche Red Dead Online a parte per continuare a giocare in multiplayer. Sarà invece possibile il contrario: chi acquisterà Red Dead Online standalone potrà anche acquistare Red Dead Redemption 2: Story Mode, che sbloccherà la campagna single player (ma ora come ora non sappiamo a quale prezzo).

L’acquisto di Red Dead Online sarà solo in digitale su PlayStation Store per console Sony, su Xbox Store per quelle Microsoft; su PC, invece, potrete trovarlo su Rockstar Games Launcher, su Steam e su Epic Games Store. Se intendete acquistarlo, sappiate che avrete bisogno di un po’ di spazio libero sul vostro hard disk (o SSD, fate voi): il peso infatti è di 123 GB.

Il gioco vi permette di creare un vostro cowboy, scegliendone liberamente aspetto, sesso e outfit, per partecipare a delle attività in un Far West multiplayer condiviso – che siano esse da fuorilegge o meno.