Red Dead Redemption 2: fan scopre una differenza chiave tra Arthur e John

Red Dead Redemption 2 è un gioco pieno zeppo di piccoli dettagli che molti giocatori potrebbero perdere nel corso della loro prima avventura, sebbene una community sempre attenta e con occhio di falco riesce sempre a scovare chicche estremamente difficili da cogliere. Ora, è il caso di una piccola ma sostanziale differenza tra i personaggi di Arthur Morgan e John Marston, scovata dopo anni dall’uscita del gioco nei negozi.

Attenzione: da ora in poi seguono importanti spoiler sul gioco e sui suoi protagonisti: proseguite a vostro rischio e pericolo.

Un utente di Reddit ha infatti scoperto che entrambi i pistoleri mirano in modo completamente diverso tra loro. Mostrando due immagini separate di Arthur e John con in mano un fucile, possiamo infatti notare che Arthur tiene gli occhi aperti nel momento in cui punta l’arma da fuoco, mentre John sembra tenere un occhio completamente chiuso (cosa che farebbe la stragrande maggioranza di pistoleri del Far West).

Poco sotto, i due screen per tutti i confronti del caso (via DualShockers):

Si tratta di un semplice errore da parte dei programmatori o di una scelta intenzionale? Alcuni utenti via Reddit hanno tenuto a sottolineare che mirare con gli occhi aperti è in realtà cosa buona giusta, visto che evita di “dimezzare la visuale”, oltre ad aiutare anche a ridurre l’affaticamento degli occhi.

Quindi, sembra che la tecnica di Arthur possa dimostrare che è lui il pistolero più abile del Far West (perlomeno. se paragonato a John).

