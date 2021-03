GTA 6 Project Americas, fake o no? Noto insider si sbilancia

GTA 6 è in sviluppo da qualche tempo e questo ce lo dicono fonti molto attendibili nel panorama dell’industria.

Tuttavia, ci vorrà ancora un bel po’ prima che i dettagli iniziali sul prossimo progetto di Rockstar Games vengano a galla.

In questo clima di attesa e incertezza, e perché no anche di speranza, piovono in rete moltitudini di rumor e finti leak di fronte ai quali è sempre bene tenere la guardia alta.

Il “leak” più frequente che vediamo sparso per la rete, ogni volta con qualche particolare sospetto in più, è quello del cosiddetto Project Americas.

La sua ultima iterazione è arrivata sulla popolare board 4chan, che spesso porta notizie attendibili ma altrettante volte è tutto fuorché tale, e parla di un nuovo nome in codice – Ricardo – e un’ambientazione fissata alla fine degli anni ’70.

Dopo averne sentite di cotte e di crude, il noto insider Tom Henderson – famoso nella scena dei social per aver sviscerato praticamente sempre in maniera corretta i leak relativi a Battlefield, al punto da buscarsi diversi strike e ban – ha voluto dire la sua sull’argomento.

Come rivelato da Henderson, «l’80% dei leak GTA 6 “Project Americas” sono» fake, con l’espressione “smoke and mirrors” proposta attraverso un’immagine eloquente.

Pertanto, con questa posizione acclarata in più, non possiamo che invitarvi ad ignorare le finte fughe di notizie che arrivano sull’argomento.

80% of the GTA 6 "Project Americas" leaks are: pic.twitter.com/WScBfNONzG — Tom Henderson (@_Tom_Henderson_) March 19, 2021

Ad ogni modo, non sembra che dovremo pazientare poi troppo, almeno a giudicare da un’offerta di lavoro di Rockstar Games in cui si cerca aiuto con un imminente trailer.

Non sembra esserci particolare fretta, questo va detto, dal momento che l’ultimo capitolo della saga continua a vendere come il pane (sebbene battuto questa settimana in Italia da un insospettabile).

GTA V tornerà in una nuova veste in altissima definizione su PS5 e Xbox Series X|S quest’anno, nonostante le indiscrezioni parlino di un rinvio.

Non mancano neppure gli emuli dei capitoli classici, come il medievale Rustler, con cui potrete ingannare il tempo.