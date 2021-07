Red Dead Redemption 2, “salvare” Lenny ora è possibile

Red Dead Redemption 2 è stato uno dei titoli di maggior successo della scorsa generazione, e la sua “eredità” continua a essere rilevante anche a distanza di tre anni dal lancio.

Nell’open world in salsa western non è raro imbattersi in una serie di situazioni inaspettate, e adesso un fan ha scoperto un modo inedito per “salvare” Lenny.

I giocatori continuano a intrattenersi portando alla luce una quantità di dettagli senza pari, come questo nuovo trucco che consente di seminare i cacciatori di taglie.

Il titolo è un prequel di Red Dead Redemption, e un utente ha scelto di rendere omaggio al capostipite della serie ricreando una serie di immagini del primo capitolo all’interno del secondo.

Se non avete ancora terminato Red Dead Redemption 2 vi sconsigliamo di proseguire per evitare spoiler.

I videogiocatori più ferrati sulla storia del gioco ricorderanno indubbiamente la rapina alla banca di Saint Denis, nel corso della quale Lenny è destinato a perdere la vita.

Si tratta dell’ultimo colpo della gang di Dutch Van Der Linde, ormai prossima allo sfaldamento, e di un vero e proprio punto di svolta nella narrazione.

Nel corso della sparatoria, oltre a Lenny viene ucciso anche Hosea, e al giocatore non viene data alcuna possibilità di modificare il corso dei tragici eventi di Red Dead Redemption 2.

Adesso, l’utente SWOL ha scoperto un modo “illecito” per salvare uno dei compagni di Arthur (con l’aiuto di una mod).

L’inatteso espediente è protagonista della clip sottostante, che vi mostrerà un metodo alternativo al quale probabilmente non avevate mai pensato (via GameRant):

Dopo averlo afferrato con una velocità sovrumana, il giocatore è riuscito a trarre in salvo Lenny, evitandone l’uccisione e concludendo il video in modo davvero demenziale.

Una volta intervenuto in soccorso del compagno (sempre grazie a una mod), SWOL ha fatto in modo che Arthur spiccasse il volo, allontanandosi esattamente come avrebbe fatto un supereroe.

Questa nuova “scoperta” è solo l’ultima di una lunga serie che non accenna a interrompersi: solo qualche giorno fa, un utente ha scoperto un’animazione mai vista prima.

In Red Dead Redemption 2 è possibile tenersi impegnati in una lunga serie di attività, tra le quali non potevano certo mancare le rapine. Se vi state chiedendo se siano realistiche quanto quelle di GTA V, un video ha la risposta alla vostra domanda.

Tra mod, segreti e animazioni c’è spazio anche per qualche bug: stavolta il protagonista è il cavallo di Arthur, vittima di un carro che lo ha trascinato via in una posizione del tutto innaturale.