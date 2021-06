Red Dead Redemption 2, scovata un’animazione mai vista prima

Che l’acclamato Red Dead Redemption 2 sia un titolo davvero enorme e ricco di sorprese, è ormai cosa nota.

Tanto quanto la prima avventura di John Marston, anche il sequel dell’avventura open world dalle tinte western targata Rockstar è davvero un gioco degno di attenzioni.

Se proprio alcuni giorni fa vi avevamo mostrato un modo davvero inconsueto per affrontare i lupi a mani nude, è ora il turno di una nuova curiosità legata al Far West dai creatori di GTA.

Alcune scoperte sono legate a animazioni rare o a sequenze non comuni sparse sulla mappa del gioco, mentre altre includono dettagli specifici di una missione.

Ora, l’account TikTok @hiddengamingdetails ha scoperto un’animazione inedita di Arthur, intento a eliminare un nemico inerme a terra in una pozza d’acqua.

Normalmente, i giocatori sono in grado di sferrare pugni o soffocare un avversario da quella posizione. Tuttavia, in questo frangente specifico vediamo Arthur spingere la testa del nemico sott’acqua per affogarlo.

Sebbene sia un dettaglio che la maggior parte dei giocatori potrebbe non aver scovato, ciò rende Red Dead Redemption 2 ancora più realistico.

Il video lo potete visionare tranquillamente a questo indirizzo, loggandovi con il vostro account personale TikTok, nel caso me abbiate uno.

Ad ogni modo, poco sotto trovate uno screen del filmato che mostra l’animazione di Arthur.

