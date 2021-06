Red Dead Redemption 2, il cavallo di Arthur viene trascinato “al contrario”

Nonostante l’incredibile realismo presente in ogni singolo dettaglio di Red Dead Redemption 2, ogni tanto, come spesso accade in tante produzioni videoludiche, qualcosa può andare inevitabilmente storto e provocare situazioni molto divertenti.

In quest’occasione, a farne le spese è stato il povero cavallo di Arthur Morgan, protagonista di Red Dead Redemption 2, che è stato letteralmente «travolto» da una situazione decisamente spiacevole.

Il gioco di Rockstar Games viene infatti costantemente elogiato dai propri fan per i tanti segreti nascosti nel gioco, come dimostrato da un metodo inconsueto per poter combattere i lupi.

Ma ad impressionare in particolar modo è stato sicuramente il comparto tecnico del titolo, al punto da rendere molto difficile riuscire a distinguere una cutscene dal normale gameplay.

Il cavallo di Arthur Morgan è stato protagonista di una situazione 'travolgente'.

Non è stato sicuramente questo il caso dell’utente Reddit cruzmarkus4321 che, come riportato da Game Rant, ha visto il suo cavallo venire letteralmente trascinato via.

A rendere il tutto decisamente più tragico (ma anche molto buffo) è il fatto che il cavallo di Arthur Morgan si è ritrovato incastrato «al contrario», venendo trasportato in queste condizioni per diverso tempo prima di riuscire in qualche modo a liberarsi.

Alla fine il nostro prode compagno su Red Dead Redemption 2 riesce però a rimettersi in piedi da solo sulle proprie gambe, non mostrando particolari problemi nel tornare a correre da solo ed in una posizione corretta.

Potete guardare voi stessi il buffo evento grazie al video pubblicato nel forum dedicato al titolo di Rockstar Games:

Gli amanti degli animali possono dunque stare tranquilli, dato che a parte un comprensibile spavento iniziale il nostro cavallo non sembra aver riportato alcun danno dall’incidente.

Pur rovinando l’immersione realistica dell’avventura western, questo evento ha potuto regalare al fan qualche secondo di divertimento, in attesa di potersi dirigere in sella al proprio destriero a svolgere la prossima missione della storia.

Probabilmente al fan potrebbe fare comodo la mappa del gioco, appositamente ricreata da un utente per completare definitivamente l’avventura.

John Marston, il protagonista del primo titolo della serie, è stato scoperto anche su GTA V, ma in un modo diverso da come probabilmente lo state immaginando.

Un utente ha però deciso di fare il processo inverso tra le due serie, portando CJ, il protagonista di San Andreas, all’interno di Red Dead Redemption 2.