Red Dead Redemption 2, nuovo trucco per seminare i cacciatori di taglie

Se su Red Dead Redemption 2 ci renderemo protagonisti di una grande quantità di azioni disonorevoli, presto riusciremo ad accumulare una taglia considerevole sulla nostra testa.

Questo attirerà l’attenzione dei cacciatori di taglie, dai quali ci ritroveremo spesso a guardarci le spalle: un fan di Red Dead Redemption 2 ha però scoperto un trucco, legato ai treni, per riuscire a seminarli facilmente.

Gli appassionati dell’avventura open world western di Rockstar Games riescono dunque ancora oggi a scoprire segreti, come nel caso di un’animazione realistica mai vista prima.

Il trucco per sfuggire ai cacciatori di taglie sfrutta un particolare glitch: nonostante il realismo di questo titolo può capitare infatti di imbattersi in bug, proprio come accaduto al cavallo di Arthur che è stato trascinato letteralmente al contrario.

I treni di Red Dead Redemption 2 possono aiutarci a sfuggire ai cacciatori di taglie.

La scoperta è stata fatta dall’utente Reddit Onzeano che, come riportato da Game Rant, è riuscito a scovare un bug molto interessante che aiuta Arthur Morgan a nascondersi.

Il fan di Red Dead Redemption 2, inseguito senza alcuna pietà dai cacciatori di taglie, ha infatti deciso di provare a sfuggirgli salendo in cima ad un treno.

Dopo essersi posizionato accovacciato lungo il bordo, un curioso glitch ha causato ad Arthur Morgan di distendersi, riuscendo a nascondersi efficacemente dai cacciatori che ne hanno perso le tracce.

Potete vedere voi stessi questo curioso glitch grazie al video pubblicato dall’utente sul forum dedicato al titolo di Rockstar Games:

L’utente ha spiegato che l’evento non era voluto e che si è trattato di un incidente, che non ha idea di come riuscire a poter replicare.

Non si tratta dunque di una tecnica inserita volutamente, ma se i giocatori riusciranno a scoprire come sia possibile riuscire ad utilizzare questo glitch ogni volta che lo si desideri, potrebbe diventare un trucco fondamentale per riuscire a salvare il nostro disonorevole protagonista.

Il prequel della serie è entrato nel cuore degli appassionati, che vorrebbero vedere ricreato il primo capitolo con lo stesso livello di realismo: in attesa che Rockstar scelga di ascoltarli, c’è chi è già riuscito a ricrearne le immagini più iconiche.

Un altro fan è invece riuscito a scoprire un metodo inconsueto per poter combattere i lupi, sorprendentemente efficace per spaventarli.

L’open world western è stato paragonato ad un altro capolavoro di Rockstar Games, GTA V, in particolare per quanto riguarda le rapine ed i relativi dialoghi.