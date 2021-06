GTA V sfida Red Dead Redemption 2: chi ha le rapine migliori?

Red Dead Redemption 2 e GTA V sono due protagonisti fondamentali della scorsa generazione (e nel secondo caso anche di quella attuale), e la qualità che possono vantare ha fatto scuola nel settore videoludico.

L’avventura di Arthur e della gang di Dutch, come (quasi) ogni gioco targato Rockstar Games, include la possibilità di rapinare attività commerciali e privati cittadini, con la conseguente ripercussione delle nostre azioni sulla barra dell’onore.

Al di là di questi dettagli, il gioco è in grado di intrattenere i fan nei modi più disparati (spesso anche comici), l’ultimo dei quali è rappresentato da un cavallo letteralmente salito su una carrozza.

Per quanto riguarda il quinto capitolo di GTA, la community è già pronta ad accoglierlo in versione next-gen (ma il gioco sembra già averla “doppiata”).

In apertura abbiamo menzionato la possibilità di compiere delle rapine in pieno stile western, attività recentemente approfondita da un utente che ha scelto di confrontare quanto visto in Red Dead Redemption 2 con GTA V.

Entrambi i risultati sono stati raccolti nel seguente video condiviso su Reddit, grazie al quale possiamo notare le differenze comportamentali dei protagonisti e degli NPC, nonché le diverse strutture delle attività da saccheggiare:

Il primo dettaglio che salta all’occhio è indubbiamente il dialogo che si instaura tra il rapinatore (John, Arthur o Michael che sia) e i due commercianti.

In Red Dead Redemption 2 le vittime sono effettivamente molto più propense a portare avanti uno scambio di battute (magari per dissuaderci dal compiere un gesto del quale potremmo pentirci) mentre in GTA V sceglieranno di cederci immediatamente l’incasso.

Un’altra differenza fondamentale è la struttura degli edifici. Nell’avventura crime a tema western ci viene consentito di esplorarli, inducendo gli NPC a rivelarci la posizione di alcuni oggetti di valore o stanze nascoste.

Per quanto riguarda il quinto capitolo di GTA, questa opzione non è presente, così come l’animazione relativa allo svuotamento della cassa è radicalmente diversa e priva del “brivido” che è possibile provare svuotandola in prima persona.

In conclusione, una volta sbloccate le aree segrete in Red Dead Redemption 2, potremo mettere le mani su ulteriori corposi bottini, cosa che nell’avventura di Michael, Trevor e Franklin non ci sarà permesso di fare.

Il prodotto western sembra quindi uscire vincitore dallo scontro, almeno per la varietà di situazioni, dialoghi e oggetti che è in grado di offrire (ma probabilmente è anche una questione anagrafica).

I due capitoli sono comunque a loro modo collegati. L’ultima scoperta riguarda una fugace “apparizione” di John Marston in GTA V.

Un altro dettaglio presente nella casa di Franklin fortifica ulteriormente l’ipotesi che i due titoli si svolgano nel medesimo universo (malgrado la notevole distanza di tempo).

L’avventura di Arthur Morgan continua a sorprendere per le sue dinamiche varie e realistiche: solo qualche giorno fa, un giocatore ha scoperto un nuovo modo per liberarsi dei lupi.