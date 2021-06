Red Dead Redemption 2 ricrea le immagini più iconiche del primo capitolo

Dopo il successo del primo capitolo dell’open world western realizzato da Rockstar Games, gli sviluppatori hanno deciso di realizzare Red Dead Redemption 2, l’apprezzatissimo prequel che approfondisce la storia del mondo e dei personaggi che lo abitano.

La cura per i dettagli su Red Dead Redemption 2 è stata tale da far desiderare a tantissimi fan che gli sviluppatori potessero realizzare un remake del primo capitolo: in attesa che Rockstar risponda all’appello, un fan ha deciso di ricreare alcune delle immagini più iconiche del titolo con John Marston.

Questo grande gioco viene spesso paragonato con GTA V, l’altro capolavoro di Rockstar Games: un video ha confrontato le rapine dei due titoli, in particolar modo tenendo in considerazione lo scambio di battute.

La cura grafica è talmente incredibile da aver reso per alcuni giocatori molto difficile distinguere una cutscene dal gameplay vero e proprio.

Come riportato da Game Rant, l’utente Reddit PangolinIcy9769 ha deciso di ricreare fedelmente alcune delle immagini promozionali più iconiche utilizzate per pubblicizzare Red Dead Redemption.

Il risultato finale non solo mostra la qualità superiore dei modelli e degli effetti luminosi del prequel, ma conferma ancora una volta la grande cura che Rockstar Games ha riposto nel ricreare le ambientazioni.

Potete osservare voi stessi i risultati grazie agli screenshot pubblicati sul forum di Red Dead Redemption 2, che vi riportiamo di seguito con il relativo confronto:

Si tratta sicuramente di una ricreazione eccezionale, che deve aver richiesto tanta pratica per poter mettere a punto la posizione perfetta della telecamera e gli esatti momenti che accadono all’interno delle foto.

I fan nei commenti sottolineano come il lavoro dell’utente non faccia altro che far desiderare loro nuovamente un DLC dedicato al primo Red Dead Redemption, se non un remake vero e proprio.

Al momento da parte di Rockstar Games non è arrivato alcun annuncio a riguardo: nel caso gli sviluppatori decideranno di accontentarli, vi terremo aggiornati sulle nostre pagine.

Un giocatore ha amato talmente tanto Red Dead Redemption 2 da aver ricreato la mappa del gioco per poterlo completare al 100%.

Ancora oggi i fan riescono inoltre a scoprire tanti segreti nascosti, come accaduto quando un appassionato ha scoperto un metodo inconsueto per affrontare i lupi.

Nonostante la grande cura per i dettagli, ogni tanto nel gioco possono accadere avvenimenti insoliti e divertenti: il cavallo di Arthur è stato letteralmente trascinato al contrario per diverso tempo.