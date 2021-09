Red Dead Redemption 2, l’uragano Ida si abbatte su un’iconica location

Quando il grado di realismo nei videogiochi è praticamente prossimo alla realtà, come nel caso di Red Dead Redemption 2, può capitare che eventi reali, in questo caso le conseguenze dell’uragano Ida, si ricolleghino a quelli videoludici.

Se da una parte il percorso di redenzione di Arthur Morgan è ricco di location memorabili, dall’altra l’occasione per tornare a parlare del gioco effettivamente non è delle più piacevoli.

In merito alla cura per i dettagli il titolo di Rockstar Games ha letteralmente fatto scuola, e a distanza di quasi tre anni dal lancio continuano a venire alla luce finezze sfuggite a molti, l’ultima delle quali relativa alle armi.

Segreti e particolari nascosti non sono stati lasciati in secondo piano nemmeno per quanto riguarda i nomi dei personaggi, protagonisti o comprimari che siano.

Circa un mese fa, un utente ha scoperto che una delle location più note del gioco, Braithwaite Manor, esiste davvero e si trova in Louisiana.

Il vero nome della dimora della famiglia Braithwaite è Oak Valley Plantation ed è simile in tutto e per tutto alla versione digitale vista in Red Dead Redemption 2, compreso il lungo sentiero che permette di accedervi.

Fino a qualche giorno fa, la location originale appariva come segue (via GameRant):

Adesso, purtroppo, le cose non stanno più così, e la causa è da ricercare nel devastante passaggio dell’uragano Ida, responsabile di aver letteralmente devastato la Louisiana (e non solo).

In seguito al suo passaggio, Oak Valley Plantation/Braithwaite Manor versa nelle seguenti condizioni:

Fortunatamente la struttura è rimasta intatta, ma ciò che salta all’occhio è che il lungo viale circondato dalle querce appare molto più spoglio rispetto al passato.

La potenza dell’uragano ha infatti rimosso gran parte delle foglie che donavano alla location un’atmosfera unica, rendendo il panorama nettamente più spoglio e, in un certo senso, spettrale.

Se dopo questa notizia vi è venuta voglia di apprezzare ancora una volta gli splendidi panorami di Red Dead Redemption 2, potete farlo in salsa next-gen approfittando dell’update Nvidia.

Stesso discorso per quanto riguarda lo sbalorditivo comportamento di alcuni animali, che contribuiscono a rendere il titolo ancora molto attuale dal punto di vista tecnico e contenutistico.

Tra i tani dettagli degni di lode c’è ne uno che salta all’occhio per la sua imprecisione, anche se si tratta di qualcosa di davvero marginale e relativo a un orologio da tasca.