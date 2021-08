Red Dead Redemption 2, il vero nome di un personaggio chiave vi stupirà

È difficile pensare a un titolo che riesca a rendere l’atmosfera del far west con la stessa, impeccabile qualità mostrata da Red Dead Redemption 2.

Il prequel del primo capitolo è infatti arricchito da un grado di realismo che investe ogni aspetto del gioco, consentendogli di essere tuttora al centro delle cronache videoludiche.

Il carisma di Arthur Morgan e la carica emotiva delle vicende che lo riguardano ha conquistato il cuore di tantissimi fan, generando una sorta di venerazione che ha portato addirittura alla creazione di una “versione” per PS1.

Il secondo episodio della serie targata Rockstar Games ha generato una sorta di febbre per un remaster del primo capitolo, e Take-Two sembra tenere in considerazione i desideri dei fan.

Segreti e dettagli nascosti sono all’ordine del giorno nelle aride terre del west, e i giocatori lo sanno bene. Uno di loro ha infatti scoperto un nuovo dettaglio, stavolta su Jack Marston, figlio di John Marston e Abigail Roberts.

Il co-protagonista di Red Dead Redemption appare anche nel prequel, e in più di un’occasione ci verrà chiesto di compiere delle missioni per trarlo in salvo.

Nessuno conosce il suo destino dopo il primo capitolo, e proprio per questo molti appassionati della saga hanno colto l’occasione del secondo episodio per indagare ulteriormente sul personaggio.

Il nuovo dettaglio emerge direttamente dal libretto di istruzioni di Red Dead Redemption 2, probabilmente quello della versione NTSC, dato che in quella PAL non è presente alcun contenuto simile (almeno in forma cartacea).

Secondo quanto riportato sotto la voce “Cast“, il vero nome di Jack Marston è lo stesso del padre, ovvero John Marston (Jr.), e Jack sarebbe semplicemente un soprannome, come indicato dalle virgolette visibili nell’immagine:

Lo stesso utente di Reddit ha ammesso di non aver mai sentito chiamare il personaggio in questo modo prima d’ora, e ha ritenuto la scoperta abbastanza interessante da essere condivisa.

Molti fan hanno evidenziato che il nome “Jack” veniva spesso usato come appellativo generico per gli uomini, e ancora prima (intorno all’anno 1200) per i contadini.

Alla luce degli eventi narrati nel secondo episodio, soprattutto quelli relativi alla difficoltosa relazione tra John Marston e Jack/John, qualcuno ha ipotizzato che la madre, Abigail, abbia deciso di chiamare il figlio come il padre nella speranza che questa scelta avrebbe aiutato a costruire un solido rapporto tra i due.

La passione dei fan per Red Dead Redemption 2 è forte tanto quanto l’attesa per GTA 6, del quale è stato scovato un indizio proprio nell’avventura di Arthur Morgan.

Se vi state chiedendo quanto tempo è necessario dedicare al gioco prima di scoprire tutte le sue sfumature, sappiate che 700 ore sono comunque abbastanza per scovare un nuovo duello.

In conclusione, se siete soliti aggiornare i vostri giochi con frequenza regolare, dovete stare attenti all’ultimo update: il vostro cavallo potrebbe mostrare uno strano comportamento dopo l’installazione.