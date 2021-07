Red Dead Redemption 2 è next-gen grazie all’update NVIDIA

Red Dead Redemption 2 di Rockstar è uno dei giochi più amati di tutti i tempi, con oltre 275 perfect score e oltre 175 premi Game of the Year.

In maniera ancor maggiore rispetto alla prima avventura di John Marston, anche il sequel del titolo open world dalle tinte western targato Rockstar è un gioco assolutamente incredibile.

Parliamo ovviamente anche del comparto grafico, al punto che qualcuno di recente non è riuscito a distinguere una cutscene dal normale gameplay.

Senza contare che un professore di biologia, in collaborazione con la University of Exeter and Truro College, ha condotto uno studio proprio su Red Dead Redemption 2, cosa questa che rende il gioco davvero “oltre”.

La versione per PC offre un mondo aperto incredibilmente realistico, che mette alla prova la potenza di qualsiasi personal computer, specie quando gli effetti e le risoluzioni di rendering vengono aumentati.

Per aumentare le prestazioni su PC e laptop GeForce RTX, Rockstar ha rilasciato oggi un aggiornamento NVIDIA DLSS per Red Dead Redemption 2 e Red Dead Online.

Per chi non lo sapesse si tratta di una tecnologia di rendering AI che aumenta le prestazioni grafiche utilizzando processori Tensor Core AI dedicati su GPU GeForce RTX, senza compromettere la qualità dell’immagine.

Poco sotto, trovate un nuovo (e sbalorditivo) video che mette in mostra tutta la potenza dell’update:

In Red Dead Redemption 2 e Red Dead Online, NVIDIA DLSS è abilitato nel menu Impostazioni, sotto la voce “Grafica”, accelerando le prestazioni fino al 45% a 4K.

Il boost offre ai giocatori il margine per aumentare gli effetti del gioco o più semplicemente un modo per godersi il gameplay a un maggiore numero di fotogrammi.

Con l’aiuto di NVIDIA DLSS, tutti i giocatori di GeForce RTX possono sperimentare il mondo di Red Dead Redemption 2 con impostazioni massime a 1920×1080 a oltre 60 FPS.

A 2560×1440, gli utenti GeForce RTX 3060 Ti e superiori possono uscire con oltre 60 FPS, mentre a 3840×2160, i giocatori con una GeForce RTX 3070 o una GPU più veloce, possono godere di 60 FPS incluse impostazioni di gioco al massimo, per l’esperienza più avvincente possibile.

Ricordiamo, per l’utenza PlayStation, che questo mese avrà modo di giocarci anche attraverso il servizio PlayStation Now (assieme ad altre chicche tutte da provare).

Avete letto anche che un giocatore molto speciale è riuscito recentemente a finire l’avventura western di Rockstar al 100%?

E che un giocatore sembra aver deciso di crearsi dal nulla un vero e proprio «hobby» che tira in ballo i pericolosi alligatori?