Red Dead Redemption 2, scoperto dettaglio realistico nascosto nelle armi

Red Dead Redemption 2 continua ogni giorno a sorprendere i suoi fan per via della sua profonda cura per i dettagli: ogni singolo particolare non è stato infatti lasciato al caso.

Oggi i fan sono riusciti a scoprire un altro interessantissimo segreto nascosto nelle pistole — e non solo — di Red Dead Redemption 2, che probabilmente molti appassionati non avranno notato durante la loro prima run.

Come riportato da Game Rant, molte armi da fuoco raccolte all’interno del capolavoro western open world di Rockstar Games presentano infatti il nome del produttore inciso su di essa: per esempio sarà possibile notare compagnie come Volcanic, Peeters & Janssens e Buck Cattleman.

Red Dead Redemption 2 offre però la possibilità di poter personalizzare le nostre armi, opzione che tutti i giocatori solitamente eseguono nei primi istanti per poter ottenere le migliori prestazioni possibili dalla nostra arma da fuoco.

L’utente Reddit Arthur_V_Morgan_1899, dopo aver prestato particolare attenzione a pistole e fucili, ha quindi ammesso di aver notato per la prima volta che se si sceglierà di non personalizzare le armi è effettivamente possibile notare le incisioni dei produttori, come è possibile osservare negli screenshot condivisi nel suo post.

Un fan ha sottolineato come le incisioni possono effettivamente venire rimosse dalle armi da fuoco nel caso venissero personalizzate, ma soltanto se saremo noi stessi ad aggiungerne altre, rimpiazzando quelle già esistenti.

Di conseguenza, se i fan di Red Dead Redemption 2 vorranno mantenere la loro arma in modo realistico, dovranno rinunciare a tale feature, che permetterà di apprezzare questo interessante dettaglio nascosto.

A proposito di dettagli nascosti negli oggetti in-game, un altro appassionato ha scoperto una strana svista «temporale», che paradossalmente potrebbe aver reso uno strumento ancora più prezioso.

Ha invece sorpreso particolarmente i fan scoprire il vero nome di un personaggio chiave della serie, scoperto solamente in un libretto di istruzioni.