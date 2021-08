Red Dead Redemption 2, fan scopre una strana svista “temporale”

Red Dead Redemption 2 viene costantemente elogiato dalla community per via della profonda cura riposta per i dettagli, tuttavia un fan ha appena notato una svista decisamente strana.

Nonostante la grande attenzione riposta all’interno di Red Dead Redemption 2, sembra infatti che agli sviluppatori sia sfuggito un particolare dettaglio riguardante un orologio da tasca, che riporta una svista «temporale».

I fan sono costantemente alla ricerca di dettagli segreti all’interno del capolavoro western di Rockstar Games: recentemente è stato scoperto il vero nome di un personaggio chiave della serie.

Ma è il gameplay che nasconde ancora molti segreti: se durante una missione il protagonista provocherà risse, il nostro compagno si spazientirà ed interverrà per farla finita.

L’utente Reddit youenjoymyself (via GameRant) ha recentemente caricato sul forum dedicato al capolavoro Rockstar Games uno screenshot di un orologio da tasca, che ritrae quella che lui ritiene scherzosamente «la peggiore svista» del gioco.

Nonostante l’orologio di Red Dead Redemption 2 in questione sia particolarmente apprezzabile per il suo design, presenta infatti un errore davvero difficile da non notare: la cifra che indica le ore 8.00 è sbagliata.

Come potete osservare voi stessi nello screenshot qui sotto, nell’orologio viene infatti riportato erroneamente, al posto del corretto VIII, il numero XIII che indicherebbe le inesistenti ore 13.

Gli utenti nei commenti hanno proposto una possibile teoria sul perché la cifra sia riportata in maniera errata: sarebbe stato un errore di produzione dell’azienda che produce orologi, che ironicamente avrebbe fatto in modo che l’orologio valesse ancora di più.

Effettivamente l’oggetto può essere venduto in-game ad una cifra molto elevata, sebbene è probabile che sia per l’alta qualità dell’orologio in sé e non per la svista legata alle ore riportate.

Qualunque sia la verità, dato che sono ormai passati quasi 3 anni dall’uscita originale di Red Dead Redemption 2 sembra ormai improbabile che Rockstar Games sia interessata a sistemare quella che appare essere una semplice svista divertente.

La community ha recentemente immaginato come sarebbe stato Red Dead Redemption 2 se fosse uscito su PS1, realizzando un restyling eccezionale.

Altri utenti hanno invece deciso di realizzare un «crossover» con la serie TV Breaking Bad, ricreando all’interno del multiplayer alcuni iconici personaggi.

All’interno di Red Dead Redemption 2 potrebbe essere stato scoperto anche un indizio relativo a GTA 6, il prossimo capitolo della serie Rockstar Games che deve ancora essere svelato ufficialmente.