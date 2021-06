GTA 5 include John Marston da Red Dead Redemption (ma non nel modo che pensate voi)

GTA 5 è uno degli episodi più amati della saga targata Rockstar, specie per il fatto che il suo comparto multiplayer – GTA Online – continua a macinare numeri da capogiro.

Il quinto capitolo del franchise, uscito a settembre 2013, ha infatti dalla sua un numero realmente sorprendente di giocatori, a distanza di ben 8 anni dal rilascio.

Ora, dopo avervi rivelato che un giocatore ha deciso di includere nientemeno che CJ da GTA San Andreas in Red Dead Online, è ora il turno di uno scambio di favori.

Un giocatore di GTA Online ha infatti scoperto la presenza (se così possiamo definirla) di un personaggio chiave di Red Dead Redemption nel gioco, sotto forma di merchandising indossato dagli NPC.

Un utente di Reddit ha pubblicato una foto di un personaggio non giocante deceduto che indossava una maglietta rossa raffigurante il leggendario John Marston, sopra una maglietta nera a maniche lunghe.

Marston, lo ricordiamo, è un personaggio apparso in entrambi i capitoli della serie di Red Dead Redemption, nonché protagonista del capitolo originale.

Questo ennesimo Easter Egg è l’ennesima conferma che l’universo dei giochi Rockstar (il Rockstar Gaming Universe? Perché no) è intrecciato in un certo qual modo, visto che di fatto Red Dead Redemption esiste nella Los Santos di GTA Online.

Ovviamente, si tratta purtroppo di una ‘piccolezza’, che di fatto rientra nel semplice ma gradito a una saga gemella realizzata dalla stessa casa produttrice.

Chissà se un giorno Rockstar deciderà di realizzare un crossover che unisca una o più saghe appartenenti al suo vasto carnet di titoli, sebbene al momento è molto improbabile che ciò possa accadere.

