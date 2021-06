Red Dead Redemption 2 include CJ da GTA San Andreas

Red Dead Redemption 2, è un gioco così ricco di personaggi, missioni e cose da fare che spesso è facile perdere il conto.

In maniera decisamente più marcata rispetto alla prima avventura di John Marston, il gioco western targato Rockstar è infatti un vero e proprio mondo a parte, con decine di obiettivi e impieghi da intraprendere.

Non è la prima volta tuttavia che la casa di sviluppo americana decida di prestare (se così possiamo dire) personaggi provenienti da saghe diverse.

John Marston e Brucie Kibbutz sono ad esempio apparsi rispettivamente nelle serie di Red Dead Redemption e Grand Theft Auto, sebbene Rockstar abbia sempre tenuto scollegati i vari franchise.

Ora, però, l’utente Reddit HeySoloSoyYo ha deciso di includere in Red Dead Redemption 2 uno dei criminali più famosi di San Andreas, ossia Carl Johnson.

Noto anche come CJ, il personaggio ha preso vita all’interno del multiplayer di Red Dead Online. La versione mostrata è il quanto più vicino possibile a quella originale, sfoggiando anche un abbigliamento estremamente simile.

Lo vediamo anche impugnare due armi, una delle quali ben nota a chi ha avuto modo di giocare a GTA San Andreas.

Per molti fan della serie di GTA, CJ è sicuramente il miglior protagonista giocabile mai visto nel franchise, battendo icone come Niko Bellic, Trevor Phillips e Tommy Vercetti.

Avete già visto in ogni caso anche che un giocatore ha deciso di crearsi dal nulla un vero e proprio «hobby» che tira in basso gli alligatori?

Da oggi è in corso il Prime Day: per le migliori offerte sul gaming e sui videogiochi, trovate tutti i dettagli nella pagina di SpazioGames. Se volete acquistare Red Dead Redemption 2 e godervi l’esperienza completa del Far West di Rockstar potete approfittare del prezzo di Amazon.