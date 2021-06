Red Dead Redemption 2, in-game o cut scene? La differenza è indistinguibile

Red Dead Redemption 2 è ormai disponibile da diversi anni, riuscendo ancora a imporsi come uno degli open world Rockstar migliori di sempre.

Rispetto alla prima avventura di John Marston, il gioco western è infatti ancora molto bello da vedere, tanto che in questi giorni è emerso un malinteso davvero esilarante.

Via Reddit, un giocatore ha infatti pubblicato un video nel quale lo si vede impegnato in una missione specifica del gioco, finita nel peggiore dei modi.

Nel filmato, visionabile poco più in basso, lo vediamo infatti indugiare a prendere in mano il pad durante una sequenza particolarmente tesa, sicuro che si trattasse di una cut-scene e non di una sequenza giocabile.

Purtroppo, questo piccolo equivoco è costato al giocatore una morte impietosa, colpito in pieno da un treno in transito (assieme al suo ostaggio).

Anche alcuni commenti presenti su Reddit testimoniano altri episodi simili, con altri giocatori letteralmente ‘ingannati’ dalla regia del gioco.

Sicuramente, la prossima volta lo sfortunato cowboy farà molta più attenzione, sebbene questo qui pro quo ribadisca ancora come una volta come Red Dead Redemption 2 sia un gioco davvero grandioso dal punto di vista tecnico.

