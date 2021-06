Red Dead Redemption 2, la mappa è stata ricreata (ed ecco a cosa serve)

Uno degli aspetti certamente più divertenti di Red Dead Redemption 2 è la possibilità di esplorare l’immenso mondo di gioco western, alla ricerca di innumerevoli segreti.

Completare al 100% l’avventura western di Rockstar Games è sicuramente molto impegnativo: per questo motivo un fan ha deciso di utilizzare un metodo unico per tenere conto dei progressi fatti.

Come segnalato da Game Rant, un appassionato ha infatti deciso di ricreare fedelmente la mappa del gioco, riproducendone una versione accurata nella vita reale.

L’utente Reddit SlowHandDono ha infatti diffuso sul forum dedicato al gioco la propria riproduzione fisica del mondo di gioco, che ha svelato di aver utilizzato per tenere conto dei progressi fatti fino ad allora per il completamento dell’avventura.

Il lavoro è sicuramente eccezionale e ben realizzato: potete ammirarlo voi stessi grazie alla foto che il fan ha scattato e condiviso nel forum dedicato a Red Dead Redemption 2.

L’autore scrive infatti di aver segnalato sulla mappa alcune location fondamentali per portare a termine tutte le attività, come i luoghi in cui ritrovare le ossa di dinosauro e poter dare la caccia agli animali leggendari.

A prescindere da ciò che ha motivato il fan nella realizzazione di questo piccolo capolavoro, si tratta sicuramente di un cimelio che ha sicuramente richiesto parecchio tempo per la realizzazione e che, sicuramente, sarà invidiato da moltissimi fan del capolavoro di Rockstar Games.

Non sappiamo se il fan abbia però tenuto conto del fatto, sulla sua mappa, che esiste una zona stregata in cui può davvero accadere di tutto: potrebbe valere la pena di tenerne conto e di esplorarla in futuro, così da poter dire di aver visto un altro dei tantissimi luoghi di questo capitolo.