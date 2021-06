Red Dead Redemption 2, trovato un metodo “inconsueto” per combattere i lupi

Red Dead Redemption 2 è un titolo davvero straordinario e ricco di cose da fare e da vedere, come testimonia il fatto che mese dopo mese continuano a sbucare curiosità.

Senza nulla togliere alla prima avventura di John Marston, il sequel dell’avventura western targata Rockstar è davvero un affresco del Far West come pochi al mondo.

Se gli utenti hanno già avuto problemi nel notare la differenza tra sequenze gameplay e cut-scene, altri hanno invece scovato un modo piuttosto dozzinale per risolvere una questione piuttosto grave con un lupo.

Nel video sottostante, un giocatore mostra infatti come salvare un NPC da un attacco di un canide lupino, il quale sembra non lasciare scampo al povero malcapitato.

Evitando chissà quali tattiche o attacchi alla distanza, il coraggioso giocatore decide infatti di affrontare la bestia di petto, assestandole un sonoro calcio al ventre.

Il colpo sembra bastare a fare fuggire il lupo, decisamente impaurito e fuggito a zampe levate, permettendo all’NPC di sopravvivere all’attacco.

Ovviamente, non è detto che questa tattica decisamente poco ortodossa funzioni sempre (anzi, è davvero improbabile), così come altri animali – inclusi gli orsi – sicuramente non scapperanno dopo un singolo calcio.

Resta però la sorpresa di come il giocatore abbia deciso di affrontare il canide con un discreto sangue freddo e senza l’ausilio di armi, nonostante la vera fortuna sia che il lupo non stava cacciando in branco, altrimenti la questione avrebbe potuto finire diversamente.

Un utente ha inoltre diffuso la propria riproduzione fisica del mondo di Red Dead Redemption, al fine di tenere conto dei progressi fatti fino ad allora per il completamento dell’avventura.

Avete già visto anche che il protagonista di GTA San Andreas, il leggendario CJ, è stato incluso proprio nel titolo western di Rockstar?

E che un giocatore sembra aver deciso di crearsi dal nulla un vero e proprio «hobby» che tira in basso gli alligatori?

Infine, in Red Dead Redemption 2 è presente una roccia piuttosto strana, con su incise alcuni nomi e iniziali non meglio identificate.