Red Dead Redemption 2 ha uno spin-off (ma non è quello che vi aspettate)

L’universo di PlayerUnknown’s Battlegrounds continua a espandersi grazie alla pubblicazione di nuovi contenuti: l’ultimo in ordine di tempo prenderà diretta ispirazione da Red Dead Redemption 2.

L’MMORPG di PUBG Corporation, nato come una mod di Arma, è approdato su gran parte dei supporti esistenti (compreso Google Stadia) e ha riscosso un notevole successo di pubblico a partire dall’esordio su PC nel 2017.

Non si tratta della prima volta in cui la saga di Rockstar Games “ispira” la creazione di nuovi prodotti: qualche settimana fa, il gameplay di Red Dead Redemption 2 era stato utilizzato per un curioso spot pubblicitario.

Si tratta pur sempre di un titolo dalla profondità invidiabile, caratterizzato da una cura per i dettagli di notevole fattura, e a distanza di tre anni dall’uscita continuano a emergere nuove curiosità relative al mondo di gioco e ai comportamenti inaspettati di alcuni NPC.

L’aggiornamento menzionato in apertura sarà intitolato Project Cowboy, e costituirà una vera e propria nuova IP per il celebre MMORPG.

Si tratterà infatti di una versione standalone basata su alcune mod, che permetterà agli utenti di immergersi in un mondo caratterizzato da un arsenale in pieno stile western.

La software house è attualmente alla ricerca di figure professionali che possano fornire il necessario supporto nella creazione di questo «shooter open world ambientato nell’universo di PlayerUnknown’s Battlegrounds, come desiderato da molti utenti» (via PCGamesN).

Project Cowboy verrà pubblicato su console e PC, e grazie al seguente video di un contenuto a tema western già esistente potete farvi un’idea di ciò che vi aspetterà in futuro:

Si tratta di una buona notizia per tutti i fan di Red Dead Redemption 2 con un occhio di riguardo per PlayerUnknown’s Battlegrounds, che adesso potranno sentirsi dei veri e proprio cowboy anche all’interno dell’MMORPG.

Il gioco non è nuovo ad alcune performance di successo: all’inizio di maggio è riuscito nuovamente a scalare la classifica di Steam, diventando ancora una volta un top seller, dopo gli ottimi numeri riscontrati negli anni scorsi.

Se la vostra passione per la saga di Red Dead Redemption non accenna a scemare, sarete felici di sapere che secondo alcuni indizi provenienti da un recente report di Take-Two, un remake del primo capitolo potrebbe essere in arrivo.

Per quanto riguarda un ipotetico Red Dead Redemption 3, invece, si sa ancora poco. La doppiatrice di Sadie Adler si è detta favorevole a un cambio di protagonista, che per la prima volta nella storia del franchise potrebbe essere una donna.

Restando in tema mod, una recente pubblicazione consente di rendere il mondo di gioco ancora più realistico, mantenendo inalterati gli oggetti danneggiati, gli NPC deceduti e i cavalli abbandonati all’interno della mappa.