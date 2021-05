Red Dead Redemption 2, scoperta la “pericolosa” reazione di un NPC

A distanza di tre anni dall’uscita, Red Dead Redemption 2 ha raggiunto uno status che non molti prodotti possono vantare. Adesso, qualcuno ha scoperto una curiosa reazione di un NPC sfuggita a gran parte dei fan.

Le gesta di Arthur Morgan e della gang capitanata da Dutch Van Der Linde non hanno bisogno di ulteriori presentazioni, grazie alla qualità e quantità di contenuti che il titolo ha offerto e continua a offrire a tutta la community.

I dettagli e i contenuti nascosti scoperti dagli utenti non accennano a diminuire, e non fanno che accrescere la fama del gioco: nei giorni scorsi, un giocatore particolarmente ostinato è riuscito a catturare in un pesce in un modo davvero atipico.

Le curiosità e gli approfondimenti si espandono fino a includere alcune interessanti scoperte relative ai personaggi: di recente, è stato scoperto il vero nome di Bill Williamson, con annessa citazione di un iconico attore statunitense.

Adesso è il turno di un altro videogiocatore, ugualmente attento a scovare nuove sfumature sfuggite alla maggior parte della community.

TheElusiveMan si è infatti imbattuto in una strana reazione di un NPC, scatenata da un atteggiamento assolutamente normale da parte del protagonista, che si è limitato a colpirla senza nemmeno accorgersene.

Nel seguente video, potete verificare da voi l’inaspettato comportamento della donna (via Game Rant):

Se non avete ancora terminato Red Dead Redemption 2 vi sconsigliamo di proseguire per evitare spoiler.

Dopo la conclusione della vicenda di Arthur Morgan, il giocatore vestirà i panni di John Marston, con la possibilità di continuare a esplorare il vasto mondo di gioco.

Com’è possibile vedere nel video, dopo essersi avvicinato a una casa e averla definita «una proprietà davvero niente male» John cercherà di buttare giù la porta, urtando involontariamente una donna.

La reazione di quest’ultima non si farà attendere: dopo essersi rialzata, andrà incontro al protagonista, dichiarando di «aspettare da tempo una persona stupida» quanto lui.

Subito dopo, in un vero e proprio accesso d’ira, l’NPC tirerà uno schiaffo in faccia a John, additandolo come un «dannato idiota».

È bene specificare che, se la salute di John fosse stata davvero bassa, anche questa semplice aggressione avrebbe potuto ucciderlo in modo del tutto imprevedibile.

Si tratta dell’ultimo di una lunghissima serie di dettagli in grado di valorizzare il secondo capitolo della saga di Rockstar Games, da sempre al centro del palcoscenico videoludico grazie a un gameplay profondo e a un mondo ricco di rifiniture.

Solo pochi giorni fa, un fan si è imbattuto in una scoperta davvero interessante su Arthur Morgan: basandosi su ciò che è possibile vedere nel trailer del 2018, sembrerebbe che un flashback sarebbe stato tagliato dalla versione definitiva del gioco.

Non si tratta dell’unica volta in cui un NPC decide di ribellarsi a un comportamento ritenuto scorretto: un giocatore ha scoperto un’inaspettata reazione di un personaggio che ha pazientato davvero molto prima di far valere le sue ragioni.

Per quanto riguarda un ipotetico Red Dead Redemption 3, c’è già chi ha le idee chiare: secondo la doppiatrice di Sadie Adler, l’agguerrita fuorilegge al fianco di Arthur nei momenti più importanti della storia, la protagonista del prossimo capitolo d0vrebbe essere proprio lei.