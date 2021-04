Red Dead Redemption 2, gameplay rubato per una curiosa pubblicità

Il capolavoro western realizzato da Rockstar Games Red Dead Redemption 2 è uno dei giochi più apprezzati degli ultimi anni.

A quanto pare i fan della saga non sono gli unici ad ammirare il celebre action-adventure di Rockstar Games.

A proposito di Rockstar, uno dei prodotti più acclamati della casa di proprietà di Take-Two Interactive, GTA V, è stato recentemente annunciato per Xbox Game Pass.

Il celebre crime open world è infatti disponibile su console e cloud per gli abbonati dallo scorso 8 maggio.

Un utente di Reddit ha recentemente scoperto che alcune animazioni del titolo sono state utilizzate per realizzare lo spot di un gioco per cellulare.

Il gioco incriminato sarebbe Holdem or Foldem – Poker Texas Holdem, una simulazione di Poker di Forever9 Games.

Come i fan del secondo capitolo dell’opera di Rockstar Games sapranno, il Poker svolge un ruolo importante all’interno del gameplay.

In Red Dead Redemption 2 è infatti possibile giocare al celebre gioco di carte in determinati luoghi sparsi per la mappa.

Ogni taverna o locanda possiede il proprio tavolo da gioco e il protagonista trova sempre un grande numero di avversari pronti a confrontarsi con lui.

A quanto pare il celebre titolo western attira l’attenzione anche di sviluppatori che non hanno a che fare direttamente con il mondo dei videogiochi.

Ma non si tratta dell’unica notizia interessante emersa da Reddit.

Poco tempo fa, un altro utente del celebre social network ha scoperto un interessante legame che renderebbe John Marston molto simile a Micah Bell, l’antagonista principale della storia.

Sullo stesso sito, è anche emersa l’interessante scoperta secondo la quale il comportamento dei poliziotti cambia a seconda della taglia del nostro personaggio.

Ma il dettaglio segreto più amato dai giocatori è stato quello riguardante la comparsa degli UFO all’interno del mondo di gioco.