Red Dead Redemption 2, mod rende il mondo ancora più realistico

L’incredibile open world di Red Dead Redemption 2 è ricco di dettagli incredibilmente curati dal team di Rockstar Games, che ha cercato di rendere il mondo western incredibilmente immersivo.

Lo dimostra, per esempio, il particolarissimo comportamento dei pesci, incredibilmente realistico e che può passare inosservato durante le prime run del gioco.

Anche il modo in cui i proiettili vengono sparati dalle armi da fuoco non è stato minimamente sottovalutato, tant’è vero che, in una determinata circostanza, i nemici possono anche arrivare a «suicidarsi» per errore.

Nonostante l’incredibile immersione del mondo di gioco, per motivi di design videoludico è stato necessario fare alcune scelte, come il fatto che alcuni danni da noi causati si possano restaurare da soli dopo un determinato tempo.

Se state però cercando un mondo in cui ogni nostra singola azione ha delle conseguenze permanenti, una mod particolare potrebbe fare decisamente al caso vostro.

Una mod rende il mondo di Red Dead Redemption 2 ancora più realistico.

Come riportato da GamesRadar+, l’utente Juliet G. ha studiato la mod «Enhanced Entity and World Persistence» per rendere l’open world di Red Dead Redemption 2 ancora più realistico, dato che adesso ogni nostra mossa non verrà più «ripristinata» dal gioco di nascosto.

In altre parole, un oggetto da noi distrutto resterà danneggiato, le città decimate rimarranno tali e non vedremo più sparire nel nulla un cavallo che abbiamo abbandonato temporaneamente in un determinato posto.

La mod è stata studiata in particolare per migliorare la meccanica riguardante i testimoni, così da incoraggiarci a nascondere davvero i corpi di nemici uccisi lungo la strada.

L’utente ha anche tenuto conto delle possibili performance dei PC e le eventuali conseguenze sul frame rate, integrando un sistema in grado di attivarla o disattivarla automaticamente, basandosi sul modo in cui sta girando attualmente sul nostro sistema operativo.

Un lavoro incredibilmente curato che farà sicuramente la gioia dei fan più attenti ad ogni singolo particolare: se volete provarla anche voi, potete scaricarla comodamente dalla pagina ufficiale del popolare sito NexusMods.

Il mondo di Red Dead Redemption 2 è sicuramente uno dei più grandi mai visti nella scena videoludica: un video l’ha messo a confronto con altri popolari esponenti del genere, tra cui menzioniamo Assassin’s Creed Valhalla e Ghost of Tsushima.

Anche l’IA del titolo, nel momento in cui non rileva la nostra presenza, si è resa protagonista di comportamenti molto particolari, che dimostrano ancora una volta la particolare cura per i dettagli di Rockstar Games.