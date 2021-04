Red Dead Redemption 2, Arthur contorsionista a cavallo (ma è un bug)

Red Dead Redemption 2 garantisce ai giocatori l’immersione in un mondo vivo, realistico e stilisticamente accurato.

Le gesta di Arthur Morgan e della gang di Dutch Van Der Linde continuano a coinvolgere ed emozionare l’utenza anche a distanza di tre anni dall’uscita.

A testimonianza della profonda qualità del titolo c’è l’ormai onnipresente dedizione che i fan gli garantiscono: la community è sempre più attenta a scovare segreti nascosti, inizialmente sfuggiti alla maggior parte dei videogiocatori, come questo curioso (quanto raro) modo per far “suicidare” i nemici durante gli scontri a fuoco.

Non mancano i dettagli relativi alle differenze tra i personaggi, in grado di arricchire il realismo delle vicende di Arthur e John, come questo curioso particolare scoperto da un utente di Reddit relativo alla mira con le armi da fuoco.

Un fan si è recentemente imbattuto in un nuovo bug che consente ad Arthur, una volta salito sul suo cavallo, di esibirsi in una divertente (quanto involontaria) performance di contorsionismo.

Come riportato da Game Rant, in una delle sue scorribande, l’utente lvelSuop è montato in groppa al destriero appena domato e ha iniziato a tirare le briglie con l’intento di partire al galoppo.

Ciò in cui si è imbattuto lo ha lasciato decisamente sorpreso: il protagonista di Red Dead Redemption 2 ha infatti iniziato a ruotare il busto a trecentosessanta gradi, in senso orario e antiorario, aumentando gradualmente la velocità fino a fermarsi in posizione corretta.

L’esilarante bug non ha (fortunatamente) avuto alcun effetto negativo sulla salute del personaggio, già in possesso di qualche nucleo ridotto all’osso, ma non ha mancato di incuriosire l’NPC di passaggio.

Il premuroso viandante ha infatti chiesto ad Arthur se fosse tutto a posto, non ricevendo alcuna risposta da parte del cowboy, probabilmente sorpreso quanto lui dall’inaspettato avvenimento.

Ma non si tratta dell’unico bug relativo al cavallo. Un altro giocatore non ha mancato di dare il suo contributo, sempre su Reddit, con questa divertente immagine in cui si può vedere una sorta di mini Arthur, con gli stivali indossati all’altezza delle ginocchia.

Qualche giorno fa è giunta notizia di un altro bug, ugualmente curioso, che ci consente di rendere il protagonista invisibile, risparmiando bocca, capelli, armi vestiti.

Nonostante i fan abbiano di che rallegrarsi grazie alla mole di contenuti (più o meno ironici) del titolo, c’è chi chiede a Rockstar, a ben tre anni dall’uscita, di mettersi al lavoro sui dei contenuti aggiuntivi per la modalità single-player.

I giocatori più affezionati sono quindi in attesa di un’espansione, per non dire di un eventuale seguito, su cui si è recentemente espresso un addetto ai lavori della software house americana.